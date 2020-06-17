Сирийский чиновник поделился рецептом противостояния санкциям США

https://static.news.ru/photo/aa54b01a-b0ad-11ea-9267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Власти Сирии могут противостоять санкционному давлению со стороны США при полном ориентировании экономики на такие страны, как РФ, Китай и Иран, считает советник министра энергетики САР, доктор экономических наук Хаян Сальман.

В беседе с РИА Новости сирийский чиновник отметил , что Вашингтон использует любую возможность для нанесения ущерба официальному Дамаску. Поэтому Сирия должна рассчитывать на свои внутренние ресурсы и осуществлять «определённые внешние действия».

Надо направить экономическую политику на Восток, расширить список расчётных валют при условии минимизации зависимости от доллара и евро, реализуя принцип бартера — товар на товар, — подчеркнул Сальман.

По мнению чиновника, одним из внешних механизмов поддержки экономики страны может стать открытие новых кредитных линий с Россией, Китаем и Ираном, опираясь на банковские системы этих государств и расчёты в их валюте. Сальман, однако, признал, что Дамаск имеет большие экономические проблемы.

Но необходимо принять за основу экономических решений производство. Если производство будет в порядке, всё будет в порядке, — заключил чиновник.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках «закона Цезаря». Ограничения коснутся президента САР Башара Асада, его супруги и его зарубежных соратников, передавал NEWS.ru.

«Закон Цезаря» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал в конце 2019 года. Он предусматривает санкционные меры в отношении сирийской экономики и граждан САР, а также распространяется на иностранные юридические и физические лица, сотрудничающие с сирийским правительством. Документ определяли как опасный с точки зрения эффектов задолго до появления: он обязывает налагать ограничения не только на государственные, но и на коммерческие зарубежные структуры, взаимодействующие с Асадом, однако союзники Сирии после его подписания только усилили свою поддержку.

Цезарь — имя сирийского информатора, предоставившего Западу свидетельства военных преступлений, совершённых правительством САР. Достоверность этих свидетельств является предметом дискуссии.

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