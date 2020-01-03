https://static.news.ru/photo/7e8a3aa8-2f17-11ea-ad07-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: HassanRouhani/twitter.com

Президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплочённо выступить против США, чтобы не допустить «более дерзких» действий после гибели генерала Касема Сулеймани.

Молчание против агрессивных действий может привести ещё к большей дерзости в совершении агрессивных шагов, — цитирует РИА Новости главу Ирана.

Он подчеркнул о необходимости в один голос выступить против агрессии США на Ближнем Востоке.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.