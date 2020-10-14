Рухани: Иран поставил США на колени

https://static.news.ru/photo/d26e81cc-0e2f-11eb-8409-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: kremlin.ru

Действие эмбарго на поставки оружия Тегерану завершится уже 18 октября. Об этом сообщил президент Исламской Республики Хасан Рухани.

Он напомнил, что Иран боролся со Штатами из-за его снятия в течение четырёх лет и Вашингтон четыре года всеми способами старался продлить оружейное эмбарго против республики, но «благодаря сопротивлению иранского народа», эти ограничения истекают 18 октября, передаёт портал argumenti.ru

Рухани при этом отметил усилия иранских дипломатов, ведь благодаря им Вашингтон не добился продления запрета на поставки оружия в отношении Тегерана. При этом иранский народ, продолжил президент, «за последние четыре года разозлил и поставил Америку на колени».

В августе президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Великобритания, Германия и Франция отвергают попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремятся к сохранению СВПД.

В середине сентября Соединённые Штаты расширили список санкций против Ирана. Туда внесли 46 человек и 4 компании, следует из публикации американского Минфина. В стоп-лист за терроризм и киберпреступления попали 45 иранских граждан и один ливанец, которых Вашингтон подозревает в связях с иранской разведкой и движением «Хезболла». Эту организацию Белый дом считает террористической.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон планирует расширить санкции в отношении финансового сектора Ирана. Они затронут несколько банков страны, которые ранее не подпадали под американские ограничения.