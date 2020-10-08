США готовятся ввести новые санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/91569308-0931-11eb-abb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Вашингтон планирует расширить санкции в отношении финансового сектора Ирана. Они затронут несколько банков страны, которые ранее не подпадали под американские ограничения.

О введении новых санкций против Ирана власти США могут объявить уже 9 октября, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Некоторое время назад госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении ограничений в отношении Минобороны Ирана, а также восстановлении оружейного эмбарго.

В августе президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Великобритания, Германия и Франция отвергают попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремятся к сохранению СВПД.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что США, вводя «несправедливые, негуманные и незаконные» санкции против Тегерана, причинили стране ущерб в размере $150 млрд, и обвинил Вашингтон в жестокости. По его мнению, Белый дом совершил «величайшее злодеяние в истории».