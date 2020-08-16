Иран: США не имеют права требовать вернуть санкции против Тегерана

https://static.news.ru/photo/2722938a-dfae-11ea-a8ec-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Global Look Press

Соединённые Штаты Америки не имеют права требовать вновь применить санкции Совбеза ООН в отношении Ирана, так как США перестали быть участниками ядерной сделки, считает глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф. По мнению дипломата, Белый дом знает, что подобные предложения незаконны.

В 2018 году [экс-помощник лидера США по нацбезопасности] Джон Болтон заявил, что США больше не являются участником ядерной сделки, поэтому не могут воспользоваться этим механизмом, — цитирует министра агентство ИСНА.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон на следующей неделе (с 17 по 23 августа) начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. Для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. США вышли из договора в мае 2018 года, после чего объявили о начале кампании оказания «максимального давления» на Иран.

Ранее Трамп признался, что вряд ли одобрит предложение президента России Владимира Путина об организации саммита СБ ООН в режиме онлайн для обсуждения событий в Персидском заливе. Он подчеркнул, что «подождёт до окончания выборов» руководителя США, в которых он примет участие.

Предложение России по саммиту Совета Безопасности ООН с участием Ирана и Германии остаётся на столе даже после заявления лидера Соединённых Штатов Америки. Сложившаяся ситуация требует, чтобы переговоры не откладывали, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент РФ в очередной раз подтвердил приверженность Москвы соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации с ядерной программой Ирана. Российский лидер призвал Совет Безопасности ООН провести онлайн-саммит с привлечением Тегерана и Берлина по этой сделке.

Путин подчеркнул, что принятие СВПД в 2015 году стало крупным достижением политиков и дипломатов, позволившим предотвратить угрозу крупномасштабного вооружённого конфликта. Президент РФ в своём обращении указал, что Россия в 2019 году представила обновлённую концепцию безопасности в районе Персидского залива, в которой намечены конкретные шаги по разрешению «клубка проблем в этом регионе».

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков высказался о провале попытки Белого дома продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН. За резолюцию Вашингтона 14 августа кроме США проголосовала только Доминикана.