США наложили санкции на 45 иранцев и четыре компании

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Соединённые Штаты расширили список санкций против Ирана. Туда внесли 46 человек и четыре компании, следует из публикации американского Минфина.

В стоп-лист за терроризм и киберпреступления попали 45 иранских граждан и один ливанец, которых Вашингтон подозревают в связях с иранской разведкой и движением «Хезболла». Эту организацию Белый дом считает террористической.

Среди попавших под американские санкции юридических лиц оказались, в том числе ливанские Arch Consulting и Meammar Construction.

Все они внесены в список как «граждан особого назначения и заблокированных лиц». Это означает, что их активы заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело.

3 сентября Министерство финансов добавило в список одного иранца, двух китайцев и 11 юридических лиц. Часть фирм базируется в Гонконге и ОАЭ. В основном они связаны с нефтью, писал NEWS.ru.