США наложили санкции на 45 иранцев и четыре компании

Соединённые Штаты расширили список санкций против Ирана. Туда внесли 46 человек и четыре компании, следует из публикации американского Минфина.
В стоп-лист за терроризм и киберпреступления
Среди попавших под американские санкции юридических лиц оказались, в том числе ливанские Arch Consulting и Meammar Construction.
Все они внесены в список как «граждан особого назначения и заблокированных лиц». Это означает, что их активы заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено иметь с ними дело.
3 сентября Министерство финансов добавило в список одного иранца, двух китайцев и 11 юридических лиц. Часть фирм базируется в Гонконге и ОАЭ. В основном они связаны с нефтью, писал NEWS.ru.
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