Берлин, Париж и Лондон отвергли попытку США вернуть санкции против Ирана

https://static.news.ru/photo/8be040f6-fb10-11ea-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Тегеран Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Германия, Великобритания и Франция отвергают попытку Соединённых Штатов вернуть санкции ООН против Тегерана и стремятся к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трёх стран.

Франция, Германия и Соединённое Королевство констатируют, что США с момента выхода из соглашения 8 мая 2018 года больше не являются участником СВПД, — отмечается в заявлении.

В связи с этим любые действия Вашингтона, решения и меры «не будут иметь юридической силы».

Страны «тройки» остаются приверженными обязательствам по неограниченной реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с принятием которой в 2015 году был одобрен СВПД. Мы неустанно выступали за сохранение ядерной сделки и продолжим это делать, — подчёркивается в заявлении.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из «ядерной сделки». Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий. 5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. 5 января 2020 года Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг».

При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

В августе Трамп объявил, что Вашингтон начинает работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. При этом он заявил, что для этого Штаты могут попытаться применить механизмы разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, писал NEWS.ru.