Россия выступила с осуждением убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

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Российская Федерация осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД РФ.

Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность, - говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что приоритетом России остаётся стабильность и безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. МИД отмечает, что РФ нацеливает на это усилия и инициативы в рамках ООН, а также на других международных площадках и в двусторонних отношениях со странами региона.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке после известия о смерти Фахризаде. Он заявил о необходимости сдержанности в сложившейся ситуации.

Фахризаде, чьё имя связывают с созданием атомного оружия, был убит в пятницу в предместье Тегерана. Известно, что в прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром.

В то время, как ряд мировых экспертов считает гибель Фахризаде провокацией, президент Ирана Хасан Рухани сказал, кто, по его мнению, виновен в случившемся. Он назвал организатором убийства учёного Израиль.

Министр по делам поселений Израиля Цахи Анегби заявил, что "понятия не имеет", кто стоит за убийством Фахризаде. Однако, как писал NEWS.ru, на месте покушения на учёного обнаружены фрагменты оружия израильского происхождения.