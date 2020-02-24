https://static.news.ru/photo/139aeaf8-5744-11ea-9d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения об авиаударах российских ВКС по сирийским поселениям являются «преднамеренным информационным вбросом», заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Сообщения, распространяемые расположенной в Великобритании так называемой Сирийской обсерваторией по правам человека, о якобы нанесении 24 февраля ударов по населённым пунктам Кен-Сафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствуют действительности, — цитирует RT контр-адмирала Журавлёва.

Военный чиновник подчеркнул, что в этот день российские самолёты не выполняли боевых задач в указанных районах.

Как писал NEWS.ru, крупнейшее турецкое информагентство «Анадолу» передало информацию о российском авиаударе по 18 поселениям в Идлибе и Алеппо. Жертвами бомбардировки 24 февраля якобы стали не менее пяти человек.