Российские ВКС ударили по подземным укрытиям боевиков в Сирии ВКС РФ поразили подземные укрытия боевиков, обстрелявших силы правительства САР

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Воздушно-космические силы России (ВКС) поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск в сирийских провинциях Латакия и Идлиб, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, которые приводит ТАСС, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали три обстрела группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — две в Алеппо и одну в Латакии.

ВКС России нанесли авиационные удары по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. Поражены подземные укрытия и пункты управления незаконных вооруженных формирований в районах населенных пунктов Кбана провинции Латакия, Бариша и Эриха провинции Идлиб, — рассказал Кулить.

Он также рассказал, что в районе Эт-Танфа за сутки зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции США.

Ранее Вадим Кулить заявил, что террористические группировки готовят атаку на пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. По его словам, боевики также намерены повредить объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что террористы планируют использовать модифицированные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия.