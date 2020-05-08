Российские лётчики провели авиапарад Победы в Сирии

Лётчики российских Воздушно-космических сил провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии. За парадным строем наблюдали и в Латакии.
В небо поднялись транспортные и ударные вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолёты Ан-30 и Ан-72, а также истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. Помимо них над Сирией пролетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50,
В Латакии несколько участников международной патриотической акции «Бессмертный полк» вынесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и следили за военными лётчиками.
Командование и военнослужащие России и Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому и приняли участие в торжественном митинге. Помимо этого, к памятной дате приурочена фотовыставка, посвященная войне 1941--1945 годов, а также состоялся концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил россиян и пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен