Российские лётчики провели авиапарад Победы в Сирии

https://static.news.ru/photo/a6b39678-91e1-11ea-b651-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётчики российских Воздушно-космических сил провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии. За парадным строем наблюдали и в Латакии.

В небо поднялись транспортные и ударные вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолёты Ан-30 и Ан-72, а также истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. Помимо них над Сирией пролетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, передаёт ТАСС.

В Латакии несколько участников международной патриотической акции «Бессмертный полк» вынесли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и следили за военными лётчиками.

Командование и военнослужащие России и Сирии, а также руководство провинции Латакия возложили венки к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому и приняли участие в торжественном митинге. Помимо этого, к памятной дате приурочена фотовыставка, посвященная войне 1941--1945 годов, а также состоялся концерт военных ансамблей клуба военно-патриотической песни.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил россиян и пообещал широко отметить 75-летие Победы после окончания пандемии коронавируса.