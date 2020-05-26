Российское командование подозревают в намерении заменить президента Сирии Башара Асада военными органами власти. В частности, о подобных выводах сообщил известный оппозиционный деятель Камаль аль-Лабвани, который уверен, что у Москвы уже найдено на этот счёт понимание с Вашингтоном. Впрочем, эта гипотеза вызывает сомнение с учётом недавней инициативы Кремля: усилить институт президентских спецпредставителей по Сирии.

О своём предположении аль-Лабвани заявил в интервью арабским СМИ. По его мнению, российская сторона пришла к выводу о необходимости заменить сирийского лидера военным советом, который будет руководить Арабской Республикой до того момента, пока сирийское урегулирование не даст своих плодов. Эта структура, по предположению аль-Лабвани, будет состоять исключительно из представителей военной элиты Сирии, поэтому говорить о каких-либо серьёзных политических переменах на этом этапе не придётся. Тем не менее, оппозиционер уверен, что участие военного совета может в конечном итоге привести к формированию новых органов власти. Кроме того, как считает аль-Лабвани, военные могли бы заняться демонтажем привычной системы безопасности в Арабской Республике.

Башар Асад mil.ru

В разговоре с журналистами аль-Лабвани заметил, что у России и США есть консенсус по поводу судьбы Башара Асада и формированию военного совета из представителей нынешней элиты. На близость позиций Москвы и Вашингтона, как указывают наблюдатели, могут указывать высказывания американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри, который в недавнем разговоре с саудовским изданием Asharq al-Awsat заявил об исключительном праве российских военных находиться на территории Сирии в постконфликтный период. Аргументируя свою позицию, дипломат обратил внимание на то, что российские военнослужащие находились на территории Арабской Республики до начала гражданской войны в 2011 году, поэтому «они — исключение» среди всех иностранных сил, которые действуют на сегодня в Сирии. Главной же опасностью для США сейчас является Иран и его контролируемый интерес к территориям других ближневосточных стран.

Как полагает аль-Лабвани, позиция США по Сирии совпадает с тем, чего хочет Израиль. В последнее время появлялись индикаторы изменения в его позиции. Так, в социальных сетях и арабских СМИ получили широкое распространение гипотезы о том, что Асада может заменить оппозиционер в изгнании Фахд аль-Масри, который известен своей симпатией к Израилю. Аль-Масри называл его «международно признанным государством, которое поддерживается всеми народами мира», что звучало не очень привычно для сирийского истеблишмента. Сообщения о том, что аль-Масри претендует на основную роль в политическом будущем Сирии, дали основание полагать, что еврейское государство зондирует общественную реакцию на возможное сближение с официальным Дамаском в пост-асадовский период.

Впрочем, утверждать, что российская сторона готова сменить президента Арабской Республики на армейский совет, как минимум наивно. Накануне президент Владимир Путин назначил российского посла в Дамаске Александра Ефимова своим специальным представителем по развитию отношений с Сирией. Несмотря на то, что поста спецпредставителя президента РФ по развитию отношений с Сирией не было, существует должность спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию, которую занимает Александр Лаврентьев. Также замглавы МИД Михаил Богданов является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Северной Африке, что позволяет иметь прямой канал связи с первым лицом без согласования позиции с другими ведомствами. Это говорит о том, что российское руководство решило усилить роль дипломатов в рамках сирийского урегулирования. Если бы Москва рассматривала вариант с введением армейского управления в Сирии, такие кадровые перестановки были бы избыточны.