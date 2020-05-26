Российское командование подозревают в намерении заменить президента Сирии Башара Асада военными органами власти. В частности, о подобных выводах сообщил известный оппозиционный деятель Камаль аль-Лабвани, который уверен, что у Москвы уже найдено на этот счёт понимание с Вашингтоном. Впрочем, эта гипотеза вызывает сомнение с учётом недавней инициативы Кремля: усилить институт президентских спецпредставителей по Сирии.
О своём предположении аль-Лабвани
В разговоре с журналистами аль-Лабвани заметил, что у России и США есть консенсус по поводу судьбы Башара Асада и формированию военного совета из представителей нынешней элиты. На близость позиций Москвы и Вашингтона, как указывают наблюдатели, могут указывать высказывания американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри, который в недавнем
Как полагает аль-Лабвани, позиция США по Сирии совпадает с тем, чего хочет Израиль. В последнее время появлялись индикаторы изменения в его позиции. Так, в социальных сетях и арабских СМИ получили широкое распространение гипотезы о том, что Асада может заменить оппозиционер в изгнании Фахд аль-Масри, который известен своей симпатией к Израилю. Аль-Масри называл его «международно признанным государством, которое поддерживается всеми народами мира», что звучало не очень привычно для сирийского истеблишмента. Сообщения о том, что аль-Масри претендует на основную роль в политическом будущем Сирии, дали основание полагать, что еврейское государство зондирует общественную реакцию на возможное сближение с официальным Дамаском в пост-асадовский период.
Впрочем, утверждать, что российская сторона готова сменить президента Арабской Республики на армейский совет, как минимум наивно. Накануне президент Владимир Путин назначил российского посла в Дамаске Александра Ефимова своим специальным представителем по развитию отношений с Сирией. Несмотря на то, что поста спецпредставителя президента РФ по развитию отношений с Сирией не было, существует должность спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию, которую занимает Александр Лаврентьев. Также замглавы МИД Михаил Богданов является спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Северной Африке, что позволяет иметь прямой канал связи с первым лицом без согласования позиции с другими ведомствами. Это говорит о том, что российское руководство решило усилить роль дипломатов в рамках сирийского урегулирования. Если бы Москва рассматривала вариант с введением армейского управления в Сирии, такие кадровые перестановки были бы избыточны.
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