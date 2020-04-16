Заявление израильского журналиста и политтехнолога Эди Коэна, который предсказал скорую смену власти в Сирии и эвакуацию нынешнего президента страны Башара Асада в Белоруссию, произвело резонанс в экспертной среде. Коэну пришлось объяснять, что его уверенность базируется на информации от «надёжных источников». Более того, по его прогнозу, в скором времени место нынешнего сирийского лидера может занять оппозиционер в изгнании — Фахд аль-Масри. Он известен своей симпатией к Израилю.

Коэн продолжает настаивать на том, что предсказанный им сценарий развития событий в Сирии всё-таки произойдёт: президент Асад покинет свою страну вместе с семьёй по согласованию с Россией и отправится в Белоруссию. По словам израильтянина, сирийский лидер не доверяет руководству Ирана, в связи с чем не готов провести остаток жизни на территории одного из своих ближайших союзников. Ехать в Россию Асаду якобы не разрешил лично президент Владимир Путин. А постконфликтное устройство Арабской Республики не предполагает нахождение в сирийской юрисдикции представителей клана Асадов, уверяет Коэн.

Что наиболее интересно, израильтянин утверждает, что главой временного сирийского правительства станет сирийский диссидент Фахд аль-Масри, который в течение 25 лет проживает во Франции.

Фахд аль-Масри Fahad Almasri/facebook.com

Мнения по поводу того, правдивы ли высказывания Коэна, предсказуемо разделились. Интересно, что часть арабских наблюдателей полагает, что израильтянин плохо знаком с политическими реалиями в Сирии, чтобы говорить о том, сменится власть или нет, но доля правды в его прогнозах есть. Медиаактивист Ахмед аль-Рахаль заявил , что Коэн, скорее всего, мониторит реакцию арабской аудитории на то, что к власти в Сирии может прийти диссидент с явным намерением нормализовать отношения с израильтянами. Но аль-Рахаль замечает: время, когда появились твиты Коэна, выбрано не случайно. По его словам, существует много косвенных признаков, которые предвещают конец президентства Асада. Это может быть и американский «закон Цезаря», который запрещает любого рода связи с сирийским правительством, и недавний доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), согласно которому за химатаками в 2017 году в Сирии стоят именно правительственные войска.

Бывший политический заключённый Камаль аль-Лабвани в свою очередь заявил, что информация о скорой смене власти в Арабской Республике могла «утечь» от ряда международных игроков, определяющих на данный момент судьбу президентского дворца, но фигура аль-Масри — это, скорее всего, додумки самого Коэна. Аль-Лабвани полагает, что получив данные о перспективах смены сирийского руководства, оппозиционные структуры решили начать продвигать вопрос о своих людях в постконфликтном политическом устройстве.

Аль-Масри покинул Сирию давным-давно. На протяжении всего гражданского конфликта в Арабской Республике он давал комментарии западным СМИ, выступая от лица различных организаций сирийской оппозиции. В какой-то момент аль-Масри даже представлял коалицию повстанческих группировок Свободная сирийская армия.

Stringer/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

Однако к высказываниям аль-Масри у арабской аудитории действительно могут появиться закономерные вопросы. Так, оппозиционер известен тем, что выступает за примирение между сирийцами и израильтянами, а также за установление прочных дипломатических и деловых отношений. Он называл Израиль «международно признанным государством, которое поддерживается всеми народами мира». Не очень привычно для сирийского истеблишмента.

Технически Сирия и Израиль до сих пор находятся в состоянии войны, и Арабская Республика вряд ли когда-то сможет простить еврейскому государству захват Голанских высот. Даже в имевших место до 2018 года гуманитарных контактах с жителями юга Сирии бойцам Армии обороны (ЦАХАЛ) приходилось много работать над тем, чтобы добиться доверия.

Пока что высказывания Коэна выглядят ничем иным, как попыткой произвести широкий резонанс в медиа. Судьбу Сирии определяют слишком много международных игроков, чтобы консенсус по потенциальному сменщику Башара Асада был найден так однозначно и легко.