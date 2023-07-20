Reuters: протестующие захватили и подожгли посольство Швеции в Багдаде

Фото: Pablo Rojas Madariaga / Global Look Press

Жители Багдада вышли на протест против новой акции сожжения копии Корана, которую разрешила провести полиция Стокгольма 19 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца. По его данным, демонстранты ворвались в посольство Швеции в иракском городе.

Участники акции протеста захватили и подожгли здание, написало агентство. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Представители дипмиссии Швеции в столице Ирака отказались давать комментарии по поводу случившегося. 30 июня в Багдаде прошла такая же демонстрация протеста.

Ранее полиция Стокгольма разрешила сжечь Коран около городской мечети в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Правоохранители вызвали подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки в связи с проведением акции протеста. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный ранее запрет местных властей на демонстрации с сожжением священной книги.

Позднее, 15 июля, в Стокгольме также разрешили сжечь Тору и Библию около здания посольства Израиля. Заявку на публичное собрание подал 30-летний местный житель города. Свои действия он назвал ответом на надругательство над Кораном у мечети Стокгольма.