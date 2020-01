По различным данным, по объекту было выпущено от пяти до семи ракет. Об этом сообщает News Executive. По другой информации, это были миномётные удары. Как передаёт Al Arabiya English, на авиабазе упало семь миномётных снарядов.

BREAKING: 5 Rockets were fired on the Balad Air Force Base in Saladin NW of Baghdad.