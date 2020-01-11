https://static.news.ru/photo/2daa2b08-355b-11ea-ad7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capek Karel/CTK/Global Look Press

В Ираке был нанесён ракетный удар по авиабазе Балад в Саладине к северо-западу от Багдада.

По различным данным, по объекту было выпущено от пяти до семи ракет. Об этом сообщает News Executive. По другой информации, это были миномётные удары. Как передаёт Al Arabiya English, на авиабазе упало семь миномётных снарядов.

BREAKING: 5 Rockets were fired on the Balad Air Force Base in Saladin NW of Baghdad. — News_Executive (@News_Executive) 12 января 2020 г.

По данным СМИ, в результате атаки ранены пять иракских солдат. Также на авиабазе присутствуют американские военнослужащие.

Ранее NEWS.ru писал, что ракетные удары Ирана по базам Соединённых Штатов Америки в Ираке — это потрясающий первый шаг на долгом пути отмщения за смерть генерала Касема Сулеймани. Этот путь должен привести к тому, чтобы США больше не присутствовали на территории Ближнего Востока. Такое заявление сделал генеральный секретарь ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла» Хасан Насралла.