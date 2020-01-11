https://static.news.ru/photo/37e36ba6-3552-11ea-83a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Ракетные удары Ирана по базам Соединённых Штатов Америки в Ираке — это потрясающий первый шаг на долгом пути отмщения за смерть генерала Касема Сулеймани. Этот путь должен привести к тому, чтобы США больше не присутствовали на территории Ближнего Востока. Такое заявление сделал генеральный секретарь ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла» Хасан Насралла.

Он подчеркнул, что удар по базам США является военным шагом, демонстрирующим реальную возможность иранской армии. Также эта атака — сигнал для тех, кто вместе со Штатами собирается идти против Ирана.

Реакция на убийство Сулеймани — не отдельная операция. Это долгий путь, который в итоге должен привести к полному удалению сил США с Ближнего Востока, — приводит слова Насралла AMN.

Обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Ирана подписал распоряжение сделать 3 января Всемирным днём сопротивления в память о гибели Касема Сулеймани.