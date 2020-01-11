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По словам местных жителей, в Триполи сохраняется спокойная обстановка, несмотря на поступающие сообщения о нарушениях вступившего в силу перемирия. 9 января президенты России и Турции подписали совместное заявление, в котором призвали все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января и объявить устойчивое прекращение огня.

Очевидцы, на которых ссылается портал Afrigatenews, говорят, что в столицу Ливии вернулось спокойствие после девяти месяцев ожесточённых боёв, которые начались после объявления командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром наступления на...