Президент Ирана подписал распоряжение сделать 3 января Всемирным днём сопротивления в память о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
В связи с гибелью Касема Сулеймани 3 января в национальном календаре признаётся Всемирным днём сопротивления, — цитирует агентство IRNA секретаря Верховного совета культурной революции Саида Реза Амали.
Как писал NEWS.ru, обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после того, как 3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.