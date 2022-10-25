Путем террористов: из Идлиба на Украину Чеченские группировки из неподконтрольного Дамаску сирийского региона Идлиб предлагают услуги Киеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источники из джихадистских группировок в Сирии подтвердили изданию Al-Monitor 22 октября, что боевики-джихадисты из преимущественно чеченской группировки «Аджнад аль-Кавказ» (ААК)*, противостоящие сирийским правительственными войскам в сельской местности провинции Латакия, входяшей в зону деэскалации Идлиб, недавно прибыли оттуда на Украину и присоединились к «ичкерийским» формированиям ВСУ.

Те же источники сообщили, что, как ожидается, еще больше полевых командиров иностранных боевиков-джихадистов вместе с их отрядами покинут Идлиб и отправятся на Украину, чтобы избежать репрессий со стороны «ХайятТахрир аль-Шам» (ХТШ)* — террористической группировки, контролирующей Идлиб.

Несмотря на то, что в 2021 году некоторые иностранные джихадистские группировки под давлением ХТШ самораспустились, а их боевики присоединились к ХТШ, руководство последней продолжает политику по выдавливанию всех иностранных боевиков из Идлиба, делая это вне зависимости от степени их лояльности ХТШ.

Ранее бывший командир «Аджнад аль-Кавказ» (ААК) Рустам Ажиев, более известный как «Абдул Хакимаш-Шишани», вместе с половиной «своих бывших бойцов» будет воевать в составе так называемого Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил ЧРИ* против российских войск и возможно его и возглавит, заняв высокое место в иерархии «ичкерийцев».

Из Имарата Кавказ* через ХаятТахрир аль-Шам*в ВСУ

То, что именно Ажиев первым из иностранных джихадистов Идлиба оказался на Украине, не удивительно. Несмотря на декларируемую им во время пребывания в Идлибе приверженность салафитско-джихадистской идеологии, которая вступает в явное противоречие с различными национально-сепаратистскими проектами, в том числе и «ичкерийским», поскольку салафизм призывает к глобальному джихаду вместо «национально-освободительной» войны, Ажиев никогда не высказывался против ЧРИ и поддерживал контакты с ее главой Ахмедом Закаевым.

Поэтому и прежняя «независимость» ААК и его лидера в Идибе была, скорее, признаком оппортунизма и готовности сменить флаг в случае изменения обстоятельств. Это, собственно, и произошло. Такая политика зачастую отличает большинство т.н. кавказских «салафитских джамаатов», где крайняя русофобия и готовность принять участие в любых антироссийских проектах всегда будет в приоритете перед различными глобальными или антизападными джихадистскими программами. В связи с чем именно подобные группировки превращаются в удобный инструмент в руках западных спецслужб для подрывной антироссйиской деятельности.

Сам Абдул Хаким Шишани был участником боевых действий на Кавказе и одним из полевых командиров группировки «Имарат Кавказ» (ИК)*, входящей в террористические списки ООН и признанной террористической большинством стран Запада, включая США. ААК также был связан с ИК, а Абдул Хаким до его создания руководил в Сирии отдельными отрядами кавказских боевиков от имени «Имарата Кавказа». Но в мае 2015 года «Аджнад аль-Кавказ» официально заявил, что он больше не является частью «Имарата» или какой-либо другой организации.

Весной 2021 года ААК был распущен, произошло это под давлением ХТШ, в то время как его боевики влились в состав этой террористической группировки. Однако руководство последней с недоверием относилось к подобного рода пополнению. В ХТШ и ранее опасались, что именно джихадисты-иностранцы, в случае продолжения их присутствия в Идлибе, могут служить основой для более «токсичных» террористических структур, прежде всего связанных с «Аль-Каидой»*. Ведь именно они в свое время составили основу формирований ИГИЛ* на сирийском северо-западе. Что касается ААК, то подобные подозрения отнюдь не беспочвенны.

Боевики «Аджнад аль-Кавказ» часто действовали под «чужим флагом», в том числе тех структур, которые считались враждебными как для Турции, так и ХТШ. В частности, в марте 2019 года Хамза Шишани, заместитель командира ААК, воевал и был убит, находясь в рядах «Ансарат-Таухид» * — одного из филиалов «Аль-Каиды» в Идлибе, являющейся союзницей «Хуррас ад-Дин»* — конкурирующего с ХТШ террористического альянса. Уже этот факт должен был вызвать подозрения со стороны служб безопасности контролирующих Идлиб ХТШ касательно истинных намерений и симпатий руководителей «Аджнад аль-Кавказ».

Поэтому нельзя исключать, что и другие боевики ААК могли начать взаимодействовать с террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой», например, для организации атак на российско-турецкие патрули.

Именно ААК больше всего подходит для того, чтобы считаться организатором «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» и прочих группировок-«однодневок» с целью атак на российских и турецких военных, патрулировавших трассу М4 в Идлибе. Естественно, представители ААК отказывались бы признавать свою связь с «Катаиб Хаттаб аш-Шишани» при любых условиях, иначе и необходимость использовать «чужой флаг» также бы отпала.

В свою очередь, запущенная в Идлибе проукраинская пропаганда также может быть целенаправленно спланирована ХТШ, так как украинский кризис предоставляет шанс избавиться от всех иностранных боевиков, перенаправив их на Украину. Ранее муссировавшиеся слухи о возможном их «переезде» в Афганистан не оправдались, так как талибы не захотели иметь с ними дело, в отличие от киевского режима.

Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Джихадистская ЧВК

С учетом наличия в составе ВСУ различных подразделений из числа граждан постсоветских республик, можно предположить, что и «джихадистский» спектр там не будет ограничен исключительно чеченскими боевиками из Идлиба. Также можно ожидать появления в рядах ВСУ и «центральноазиатских джамаатов», которые также временно сменят идеологию салафитского джихадизма на этнический национализм с антироссийской составляющей.

В свою очередь, группировка «Мальхама» (MalhamaTactical)*может стать базой для дальнейшего пополнения действующих в составе ВСУ как «ичкерийских батальонов», так и иных джихадистов за счёт вербовки и переправки на Украину ещё остающихся в Идлибе «русскоязычных» боевиков.

Действовавшая под эгидой ХТШ «Мальхама», она ранее позиционировала себя как «исламская ЧВК», также была тесно связана с «Аджнад аль-Кавказ», по сути образуя с ней и с ХТШ треугольник взаимосвязанных группировок. Собственно боевики ААК использовались ХТШ и привлекались для участия в своих операциях через платформу «Мальхамы», пока «Аджнад аль-Кавказ» не был распущен ХТШ. Также «Мальхама» занималась подготовкой и элитных подразделений ХТШ, таких как «Красные повязки».

Связи «Мальхама» и ААК также определялись и тем, что бывший командир «Мальхама» Али Шишани перешёл в нее именно из «Аджнад аль-Кавказ», в чьих рядах он ранее находился. А наиболее известный иностранный спонсор «Мальхама» был индонезийский фонд Абу Ахмеда, который также финансировал и ХТШ.

В октябре 2021 года Али Шишани вышел из руководства «Мальхамы», а с 2022 года было мало общедоступной информации о том, какие действия предпринимала группировка, если она ещё активна по-прежнему. И нельзя исключать, что ее боевики «Мальхама» уже последовали на Украину вместе с «Аджнад аль-Кавказ».

Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Экспансия ХТШ в Северный Алеппо

В свою очередь, пока ХТШ выдавливает русскоязычных джихадистов на Украину, в самой САР эта группировка занята расширением своего влияния на еще не контролируемые правительством Сирии районы. Она начала второй этап своей экспансии на территории т.н. «турецкой зоны безопасности», которую удерживает протурецкая Сирийская национальная армия (СНА), находящаяся в состоянии «полураспада» и кризиса.

В частности, ХТШ воспользовалась междоусобицей группировок СНА для своего наступления на регион Африн, удерживаемый СНА и находящийся под турецким «протекторатом». Это случилось после того, как 7 октября известный медиа-активист Мухаммед Абу Ганум и его беременная жена были убиты в центре города Аль-Баб в турецкой зоне безопасности, что сразу же спровоцировало масштабные протесты.

Расследование, которое было проведено силами военной полиции из Третьего корпуса СНА во главе с влиятельной группировкой «Левантийский фронт» установили вину местного командира из еще одного соединения СНА — «Дивизии аль-Хамза» Абу Султана аль-Дейри и обвинили его в заказном убийстве. После чего 10 −11 октября «Левантийский фронт» и группировки Третьего корпуса СНА начали захватывать базы «Дивизия Хамза» в Аль-Бабе и иных районах в Северном Алеппо.

Вместе с тем фракции СНА, ранее уже замеченные в связях с ХТШ такие как «Дивизия Султан Сулейман шах» и «Ахрараш-Шам» приходят на помощь «Дивизии Хамза», нападая на «Левантийский фронт» в Африне. ХТШ 11-12 октября отправляет им в качестве подкреплений колонны боевиков и тяжелого вооружения, захватывая Африн у «Левантийского фронта» и продвигаясь далее на восток вместе со своими союзниками.

Хотя после вмешательства Турции и ввода турецких подразделений в Африн 17 октября удается прекратить боевые действия , говорить о полном уходе оттуда сил радикалов преждевременною Также как все это свидетельствует о дальнейшем усилении ХТШ и ослаблении умеренной оппозиции.

Фото: Hasan Kirmizitas Dha/Global Look Press

Турция меняет приоритеты

Нельзя исключать, что Анкара, окончательно разочаровавшись в проекте «СНА», целенаправленно не препятствовала действиям «Хаят Тахрир аль-Шам» в Северном Алеппо и Африне, решив закрыть глаза на ее террористическую основу и вынужденно сделать (после провала программы создания СНА) ставку на ХТШ как на самый эффективный силовой инструмент,.

Конечно для Анкары было бы желательно смешать ХТШ с СНА, объединив их в некую новую формацию, в которой бы формально ХТШ мог раствориться. И об этом на самом деле разговор ведётся давно. Так, в Идлибе процессы объединения ХТШ с местными силами СНА, представленными альянсом «Национальный фронт освобождения», были запущены ещё весной 2021 года.

В любом случае попытка создать новую структуру оппозиции, растворив в ней ХТШ, и допустив ее на новые территории будет являться крайне опасным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям и росту террористической угрозы.

Здесь нельзя не отметит, что как бы ХТШ не мимикрировала под «умеренную» группировку, ее руководство — это выходцы из Исламского государства Ирака*, которое затем превратилось в ИГ*, и «Аль-Каиду». Эти люди изначально выступали за глобальный джихадисткий проект, и они рассматривают Сирию как базу для будущих экспансий. Это кардинальное различие, например, между ХТШ и «Талибаном»*, так как последний никогда не выступал именно с позиций «глобального джихада».

* террористические группировки, запрещены в РФ