Пуля в голову и концы в воду: как спецназ США ликвидировал Усаму бен Ладена Последние годы «террорист номер один» жил в особняке-крепости в окружении жен, детей и внуков, а также коз и пчел. Как американцы вышли на него?

Фото: b09/Global Look Press

После ликвидации бен Ладена 2 мая 2011 года в США наступил настоящий праздник

2 мая 2011 года силы специального назначения США провели одну из самых громких контртеррористических операций в истории. Ее целью был основатель террористической группировки «Аль-Каида»*, организатор атак 11 сентября 2001 года на башни-близнецы в Нью-Йорке Усама бен Ладен. На днях The Washington Post опубликовала неизвестные фотографии из архивов, запечатлевшие президента Барака Обаму, вице-президента Джо Байдена и госсекретаря Хиллари Клинтон в Белом доме во время исторического рейда. Какими необычными методами искали бен Ладена и как провел последние дни главный террорист XXI века — в материале NEWS.ru.

Как бен Ладен подался в бега после терактов 11 сентября

После терактов 11 сентября 2001 года, когда террористы-камикадзе из группировки «Аль-Каида» направили угнанные пассажирские самолеты в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в пригороде Вашингтона, США объявили войну международному терроризму. Основной целью в Вашингтоне назвали поимку и уничтожение основателя организации — Усаму бен Ладена.

Под эгидой борьбы с терроризмом войска США вошли в Афганистан, а затем в Ирак, но поиск бен Ладена продлился почти 10 лет.

Согласно дневникам самого террориста, бен Ладен не предполагал, что теракты приведут к такому решительному ответу со стороны США. Напротив, он рассчитывал, что США перестанут вмешиваться в дела исламских государств и выведут из них свои контингенты, что позволило бы «Аль-Каиде» взять там верх. Когда бен Ладен понял, что его план провалился, он подался в бега. Несколько лет «террорист номер один» провел, постоянно перемещаясь между приграничными провинциями Афганистана и Пакистана, скрываясь от военно-поисковых операций США и их союзников.

Фото: z03/Global Look Press Усама бен Ладен боролся с Америкой, но западный образ жизни, как потом выяснилось, вовсе не был ему чужд

Как для бен Ладена построили замок без окон

К 2005 году бен Ладен задумался о том, чтобы где-то осесть. Для этого он выбрал окруженный горами город Абботтабад на севере Пакистана. По одной из версий, бен Ладен надеялся, что никто не будет его искать в городе, где находилась военная академия и проживало много высокопоставленных офицеров. Бен Ладен выбрал неожиданную тактику — скрываться у всех на виду.

«Эмир» (или «повелитель», как именовал сам себя бен Ладен) поручил своим сторонникам построить для него дом-убежище. Вскоре в Абботатбад приехал приближенный террориста Абу Ахмед аль-Кувейти с $50 тыс на руках. Как писали Адриан Леви и Кэтрин Скотт-Кларк в книге «Изгнание: бегство Усамы бен Ладена», он прикрывался легендой о дяде, который якобы бежал от кровной мести и срочно нуждался в жилье.

Аль-Кувейти купил 40 соток земли в тихом районе Абботтабада и нанял архитектора, чтобы тот построил особенный дом по индивидуальному заказу. Проект предусматривал возведение трехэтажного особняка с восемью спальнями и восемью ваннами для семьи бен Ладена, а также пристроек для его сподвижников — братьев аль-Кувейти.

Дом напоминал осажденную крепость: туда не стали проводить телефонные линии и интернет-кабели, там почти не было окон, а вокруг комплекса возвышались стены с колючей проволокой. Сначала архитектор попытался объяснить заказчикам, что в спокойном районе Абботтабада не нужны такие меры безопасности, но ему пригрозили увольнением, и он больше не задавал лишних вопросов.

Как бен Ладен в убежище разводил коз и пилу колу

К началу 2006 года в дом въехали три жены бен Ладена вместе с детьми и внуками. Внутри не было никакой роскоши, их ждали кровати с поролоновыми матрасами и простая мебель. Семье террориста предстояло жить почти в полной изоляции от окружающего мира. Жильцы почти не выходили из дома и избегали контактов с местными. Чтобы лишний раз не рисковать быть разоблаченными, даже мусор сжигали во дворе. Большую часть работ по техническому обслуживанию выполнял сын бен Ладена Халид.

Внутри разбили небольшие огороды, на которых семейство выращивало фрукты и овощи. Бен Ладен любил проводить семейные конкурсы — кто вырастит самый большой огурец или самый красивый цветок. Также на территории построили загоны с курами, кроликами и козами. А еще разводили пчел. Сам бен Ладен большую часть свободного времени проводил на верхнем этаже, где находился его офис. Там он целыми днями отслеживал новости и пил сироп из овса, который, по мнению террориста, обладал эффектом виагры.

Время от времени он записывал видеообращения к последователям. На фоне был виден автомат Калашникова, с которым бен Ладен в молодости воевал против советских военных. Так как в доме не было интернета, видеообращения загружали на флешки, а затем братья аль-Кувейти шли в интернет-кафе и там выкладывали их в Сеть. Затем они перекидывали на флешку почту бен Ладена, чтобы тот мог ее прочитать, а по пути домой заходили в магазин, где покупали продукты и любимый напиток «эмира» — кока-колу. А еще бен Ладен держал в тайнике краску для волос Just for Men, чтобы скрывать седину в волосах и бороде. Это любимый бренд нью-йоркских барберов.

Из-за строгой секретности в доме царила не самая здоровая атмосфера, часто случались конфликты. Так, к концу жизни бен Ладена братья аль-Кувейт угрожали уйти и открыто жаловались «эмиру», что с трудом поспевают за нуждами его растущей семьи, и просили его не приводить в дом еще одну жену.

Фото: z03/Global Look Press Бен Ладен был выходцем из богатой саудовской семьи

Как американцы выследили бен Ладена

Лишь к 2010 году с помощью местного осведомителя и записей с камер наблюдения ЦРУ заметили в городе Пешавар на севере Пакистана человека, который подходил под описание одного из ключевых помощников бен Ладена. Проследив за боевиком, американские спецслужбы нашли дом, где жил бен Ладен. Вскоре агенты под прикрытием поселились неподалеку и начали наблюдать за таинственным комплексом без окон.

Позже агенты рассказывали, что подозрения у них вызвало количество одежды, которую семья аль-Кувейти регулярно вывешивала сушить. Одежды было так много, и она была на такие разные возрасты и размеры, что в ЦРУ поняли: в доме живет кто-то еще. Этими людьми и был бен Ладен, его 3 жены, 8 детей и 4 внуков. К слову, гардероб самого главы семьи был весьма скромен и включал три наряда в пакистанском стиле для лета и еще три для зимы, а также один свитер.

Прежде чем начать операцию по ликвидации главы «Аль-Каиды», американская разведка хотела удостовериться, точно ли сам террорист находится в доме. Для этого спецслужбы пошли на небольшую хитрость. С помощью местного доктора Шакила Африди они запустили в городе Абботтабад фиктивную кампанию вакцинации против гепатита B. Таким способом американцы хотели собрать ДНК местных жителей и выяснить, нет ли среди них родственников террориста.

Известно, что по крайней мере один из жителей дома бен Ладена вакцинировался, но до сих пор неизвестно, помогли ли США полученные данные. Как бы то ни было, из-за участия в этой операции доктор Африди сих пор сидит в пакистанской тюрьме по обвинению в сотрудничестве с иностранной разведкой и государственной измене.

Фото: Louie Palu/Global Look Press Теперь на месте дома Усамы бен Ладена в Пакистане находится пустырь

Как жена бен Ладена пыталась его спасти

Несмотря на долгие месяцы наблюдения за таинственным домом, американскому правительству так и не удалось точно выяснить, живет ли там бен Ладен. Тем не менее, после пяти долгих консультаций с представителями спецслужб тогдашний президент США Барак Обама принял решение штурмовать здание. «Это было очень трудное решение, отчасти потому, что доказательства, которые у нас были, не являлись абсолютно точными», — признавался Обама.

В операции участвовали 23 элитных спецназовца и одна собака, которые вылетели на двух вертолетах Black Hawk с одной из американских баз в Афганистане. По воспоминаниям младшей жены бен Ладена Амаль, услышав приближающийся вертолет, семья собрались в одной из комнат на втором этаже, чтобы помолиться. Женщина рассказывала, что они «с ледяным ужасом» осознали: у них не было никакого плана на случай поимки.

Глава семейства приказал всем спуститься в подвал и сказал, чтобы домочадцы не включали свет. Эти слова, предположительно, стали для него последними. Вскоре в комнату ворвались военные, на которых бросилась супруга террориста. Получив ранение в ногу, она потеряла сознание. Когда Амаль пришла в себя, бен Ладен был уже мертв с пулей в голове. Спецназовцы требовали, чтобы члены семьи подтвердили его личность и собрали его личные вещи, в том числе жесткие диски.

В ходе штурма также погиб один из сыновей бен Ладена, братья аль-Кувейти и одна из их жен. «Конец, который мы никогда не осмеливались обсуждать, наступил. Все произошло за считанные минуты», — вспоминала Амаль.

Как тело бен Ладена спустили в море

Операция, которую США ждали 10 лет, продлилась около 36 минут. Удостоверившись, что убитый — действительно бен Ладен, военные подорвали один из вертолетов, пострадавший при посадке, и отправились обратно в Афганистан. Когда армия Пакистана осознала, что произошло, американские вертолеты уже покидали страну. США не хотели уведомлять о случившемся Исламабад, поскольку подозревали, что те намеренно укрывали бен Ладена. Хотя пакистанские власти это не подтвердили.

Между тем к дому бен Ладена прибыла пакистанская полиция, силы быстрого реагирования, другие оперативные службы и пограничные войска. К ним навстречу вышла старшая жена бен Ладена Хайрия, которая возмущалась, что силовики подоспели слишком поздно.

В США тем временем начался всенародный праздник, весь террорист номер один был ликвидирован. «Мы взяли человека, который стал причиной тысяч смертей здесь, в Соединенных Штатах, и вокруг которого сплачивался экстремистский джихад во всем мире», — говорил в обращении к нации Обама.

На следующий день тело бен Ладена сбросили в море: в Вашингтоне побоялись, что могила основателя «Аль-Каиды» может стать местом паломничества экстремистов. На вертолете труп боевика переправили на авианосец «Карл Винсон», базировавшийся в Аравийском море. Между часом и двумя ночи американский военнослужащий прочитал молитвы на арабском. Тело покойного омыли, завернули в белый саван и поместили в мешок, который по доске спустили в воду. Так морская пучина поглотила тело одного из самых разыскиваемых людей в новейшей истории.

Фото: x99/Global Look Press Барак Обама вошел в историю как президент США, отдавший приказ о ликвидации бен Ладена

Что нашли на жестких дисках бен Ладена

Еще долгое время после смерти бен Ладена СМИ обсуждали удивительные находки с жестких дисков главного джихадиста. Несмотря на ненависть к США бен Ладен и его семья, как оказалось, любили американскую поп-культуру. Так, бен Ладен хранил на своем личном компьютере мультфильмы студии Disney, например, «Тачки» и «Ледниковый период». А еще там обнаружили фильмы и о самом бен Ладене, в том числе документальная комедия 2008 года «Так где же ты, Усама бен Ладен?» («Where in the World Is Osama Bin Laden?»).

Также специалисты обнаружили компьютерные видеоигры от американских разработчиков, вроде известных Half-Life об инопланетянах и Counter-Strike о противостоянии между террористами и силами безопасности.

Сообщалось, что на жестких дисках бен Ладена также хранилось много книг о теориях заговора и тайном ордене иллюминатов, а также большой архив порнографии. Американские власти так и не рассекретили содержимое этих архивов, поэтому вкусы бен Ладена остаются загадкой.

Умер ли бен Ладен

Несмотря на документальные свидетельства, образцы ДНК бен Ладена и другие доказательства, многие все еще сомневаются, что основатель «Аль-Каиды» мертв.

Любители конспирологии уверяют, что вся операция была инсценировкой США — мол, Обама хотел любой ценой выполнить предвыборное обещание о том, что поймает террориста. В качестве аргумента часто приводится тот факт, что США отказались делиться с общественностью снимками тела бен Ладена, в том числе сделанными на борту авианосца.

На месте дома-крепости бен Ладена в Абботтабаде сейчас пустырь, где играют местные дети, а про «Аль-Каиду», к счастью, в мире подзабыли. Однако в феврале у террористической группировки появился новый лидер Саиф аль-Адель. Он обещает вернуть ей «былое величие» и устроить полноценный «ренессанс» организации в Африке, однако пока ему, благо, очень далеко до «славы» «террориста номер один».

* «Аль-Каида» — террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.