Президент Сирии подтвердил поддержку России в СВО

Фото: kremlin

Башар Асад

Сирийский лидер Башар Асад выразил поддержку проводимой Россией специальной операции на Украине, об этом глава государства заявил на встрече со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, передает агентство SANA. В ходе мероприятия стороны также обсудили стратегические отношения между Москвой и Дамаском, а также механизмы их развития во всех областях в интересах двух стран и ситуацию на международной и региональной аренах.

Асад подчеркнул, что политическая и медийная битва сейчас наиболее интенсивна в мире и что активизация этих сражений требует большей стабильности и ясности в политических позициях, сославшись в этой связи на позицию Сирии в поддержку российской спецоперации.

Ранее источник NEWS.ru в дипломатических кругах сообщил, что в настоящий момент идет проработка сроков встречи глав МИД России, Сирии и Турции. По его словам, контакты руководителей внешнеполитических ведомств 11 января не состоялись, как сообщалось ранее в СМИ.

До этого президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил проведенную в Москве в конце прошлого года встречу министров обороны с участием руководителей разведслужб России, Турции и Сирии. Стороны выразили надежду на то, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии.