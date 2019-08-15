Президент палестины Махмуд Аббас переговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Британский политик заявил, что ценит дружбу между Лондоном и Рамаллой.
Кроме того, глава Консервативной партии Великобритании осудил действия Израиля, силы которого сносят дома палестинцев на оккупированных территориях. Он подчеркнул приверженность Лондона политике двух государств в палестино-израильском конфликте.
Аббас, в свою очередь, заявил, что Палестина готова двигаться к достижению мира в соответствии с резолюциями ООН, передаёт
По данным
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение запретить въезд в страну двум представителям Демократической партии в Конгрессе США. Речь идёт о поддерживающих Палестину Ильхане Омаре и Рашиде Талибе.