https://static.news.ru/photo/9dec95d0-bfeb-11e9-94ac-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент палестины Махмуд Аббас переговорил по телефону с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Британский политик заявил, что ценит дружбу между Лондоном и Рамаллой.

Кроме того, глава Консервативной партии Великобритании осудил действия Израиля, силы которого сносят дома палестинцев на оккупированных территориях. Он подчеркнул приверженность Лондона политике двух государств в палестино-израильском конфликте.

Аббас, в свою очередь, заявил, что Палестина готова двигаться к достижению мира в соответствии с резолюциями ООН, передаёт WAFA .

По данным Anadolu , переговоры начались после того, как министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан призвал изменить статус-кво мечети Аль-Акса, чтобы евреи могли проводить там религиозные ритуалы. Эта инициатива была раскритикована палестинской администрацией.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение запретить въезд в страну двум представителям Демократической партии в Конгрессе США. Речь идёт о поддерживающих Палестину Ильхане Омаре и Рашиде Талибе.