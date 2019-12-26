https://static.news.ru/photo/f401d946-27e0-11ea-90ac-fa163e074e61_660.jpg Бархам Салех Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирака Бархам Салех подал парламенту страны прошение об отставке.

В письме глава государства пояснил, что не хочет дальнейшего ухудшения ситуации в охваченном антиправительственными выступлениями Ираке. Салех указал, что деятельность политиков должна отвечать высшим интересам народа.

The letter of President @BarhamSalih to the CoR, refusing to the nominate al-Binaa bloc without the approval protestors and major political parties.



He offers to resign instead of nominating someone who doesnt get the approval of all #IraqProtests #TahrirSquare #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/SW7ydLSSef — Farhad Alaaldin (@farhad965) December 26, 2019

25 декабря стало известно, что министр высшего образования и научных исследований Кусей ас-Сухейль, выдвинутый на пост премьер-министра Ирака, отозвал свою кандидатуру. Он сослался на «неблагоприятные и неподходящие условия» и попросил парламентский альянс подобрать более подходящую альтернативу, писал NEWS.ru. Прежний премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди 30 ноября подал в парламент официальное прошение об отставке. Такое решение он принял, чтобы не допустить «сползания Ирака в пучину насилия и хаоса».

Протесты в Ираке начались в октябре. Местные жители недовольны ухудшением условий жизни, ростом безработицы и коррупцией.