Премьер Ливана пообещал наказать виновных во взрыве в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/57bb769c-d68a-11ea-88fe-fa163e074e61_660.jpg Хасан Диаб Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб, комментируя взрыв в порту Бейрута, заявил, что это стало настоящей трагедией для страны. Он пообещал наказать виновных.

Большая катастрофа настигла Ливан. Произошедшее не останется безнаказанным, виновные и ответственные за это люди понесут наказание, — отметил политик в телеобращении к нации.

После этого он призвал «все дружественные и братские страны поддержать и помочь» Ливану.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности заявил о двух взрывах в Бейруте. Отмечалось, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.

В результате взрыва в районе порта пострадал фасад здания российского посольства в Ливане. Сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали. При этом, по данным местных СМИ, среди пострадавших — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Жертвой случившегося также стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. 5 августа объявлен днём траура в стране.

По данным Минздрава, 30 человек погибли. Глава ведомства Ливана Хасан Хамад не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться, писал NEWS.ru.