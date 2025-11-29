День матери
Появились подробности об израильском особняке сбежавшего с Украины Миндича

Израильский особняк бежавшего с Украины Миндича оказался в заброшенном состоянии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича, скрывшегося за границей на фоне коррупционного скандала, нашли в элитном пригороде Тель-Авива Герцлия, сообщает РИА Новости. По информации агентства, роскошный дом в престижном районе Галей Тхелет сейчас пустует и находится в заброшенном состоянии.

В материале говорится, что рядом с особняком, который расположен в сотне метров от Средиземного моря, находятся виллы дипломатов и резиденции израильских бизнесменов. Неподалеку стоит усадьба украинского олигарха Игоря Коломойского.

Агентство отмечает, что принадлежность дома Миндичу подтверждается счетом на оплату муниципального налога, где указаны его имя на иврите и точный адрес. Несмотря на начатый ранее ремонт, работы так и не были завершены. Территория вокруг особняка завалена строительным мусором, а охрана отсутствует. Соседи сообщили, что никогда не видели бизнесмена в этом районе.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что личный телефон бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может содержать компромат для возбуждения еще как минимум 170 новых уголовных дел. По его словам, на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича каждая переписка на устройстве может послужить основанием для отдельного уголовного производства.

