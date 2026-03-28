Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля

Политолог Самонкин: война Йемена против Израиля приведет НАТО к кризису

Военнослужащие ВС Йемена
Официальное вступление Йеменской Республики в войну против Ирана приведет НАТО к кризису, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, йеменские хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, тем самым перекрыв маршрут торговли для европейского и западного рынка.

Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Это прямой маршрут торговли со странами Глобального Юга. Это будет означать огромный экономический бум и стагнацию. Полностью пострадает американский и европейский рынок и пострадает сама торговая инфраструктура НАТО, которую она выдерживала, — заявил политолог.

Самонкин отметил, что вступление Йемена в войну является логичным исходом. По его словам, Сана давно стоит на страже исламского мира от израильской агрессии, которую не могут сдержать Соединенные Штаты Америки.

То, что йеменские хуситы вступили в войну против Израиля, это на самом деле не новость и не удивление, потому что в недавнем ближневосточном конфликте в Палестине хуситы также были на стороне исламского мира, против агрессивной риторики Израиля, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию».

Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран бьет все больнее. США едва не лишились флагмана флота: что случилось?
Большунов показал, почему его называют одним из лучших лыжников
Американист оценил вероятность выхода США из переговоров по Украине
Ветерана увезли в реанимацию из-за рухнувшей на нее глыбы льда
В Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями
«Много повреждений»: Зеленский сделал признание после ударов по Одессе
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью журналистов в Ливане
Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона
Жуткое нападение ВСУ отправило двух мирных жителей в больницу
Дымящаяся воронка вместо Киева, дроны-LEGO: новости СВО к вечеру 28 марта
В Европе угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
Во Франции предотвратили нападение на американский банк
Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля
Лунная миссия США может накрыться «медным тазом»
В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков
Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану
Горбатый кит второй раз застрял на мелководье
ЦАХАЛ подтвердила убийство журналистки, сотрудничавшей с «Известиями»
Израильский дрон убил двух журналистов на юге Ливана
Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

