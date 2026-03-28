Политолог назвал роковое последствие начала войны Йемена против Израиля Политолог Самонкин: война Йемена против Израиля приведет НАТО к кризису

Официальное вступление Йеменской Республики в войну против Ирана приведет НАТО к кризису, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, йеменские хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, тем самым перекрыв маршрут торговли для европейского и западного рынка.

Хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, ведущий в Красное море. Это прямой маршрут торговли со странами Глобального Юга. Это будет означать огромный экономический бум и стагнацию. Полностью пострадает американский и европейский рынок и пострадает сама торговая инфраструктура НАТО, которую она выдерживала, — заявил политолог.

Самонкин отметил, что вступление Йемена в войну является логичным исходом. По его словам, Сана давно стоит на страже исламского мира от израильской агрессии, которую не могут сдержать Соединенные Штаты Америки.

То, что йеменские хуситы вступили в войну против Израиля, это на самом деле не новость и не удивление, потому что в недавнем ближневосточном конфликте в Палестине хуситы также были на стороне исламского мира, против агрессивной риторики Израиля, — заключил Самонкин.

Ранее сообщалось, что Йемен официально вступил в войну с Израилем. Решение принято в поддержку Ирана и союзных сил в регионе. Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что провели «первую военную операцию».