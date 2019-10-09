Около 20 человек получили ранения с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии.
Согласно данным коалиции «Сирийских демократических сил» (SDF), все пострадавшие являются мирными жителями.
Кроме того, в результате атаки погибли семеро бойцов курдских отрядов и ещё 16 были ранены, сообщает телеканал
По данным некоторых курдских источников, убитые есть и среди гражданского населения. Погибли по меньшей мере двое жителей населённого пункта, расположенного к северо-западу от города Рас эль-Айн.
Ранее News.ru писал, что курды попросили власти США создать бесполётную зону в Сирии. Таким образом они надеются остановить удары турецких ВВС.
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