https://static.news.ru/photo/fddb0718-eaae-11e9-9e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Около 20 человек получили ранения с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии.

Согласно данным коалиции «Сирийских демократических сил» (SDF), все пострадавшие являются мирными жителями.

Кроме того, в результате атаки погибли семеро бойцов курдских отрядов и ещё 16 были ранены, сообщает телеканал Al Arabiya .

По данным некоторых курдских источников, убитые есть и среди гражданского населения. Погибли по меньшей мере двое жителей населённого пункта, расположенного к северо-западу от города Рас эль-Айн.

Ранее News.ru писал, что курды попросили власти США создать бесполётную зону в Сирии. Таким образом они надеются остановить удары турецких ВВС.