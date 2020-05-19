Пленных боевиков ИГ перебросили из Сирии в Ливию

https://static.news.ru/photo/56a53bf0-99cf-11ea-9c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Военнослужащие из РФ завербовали 35 человек из сирийской провинции Дейр эз-Зор для отправки в Ливию.

Новобранцам российские военные обещают зарплату в $2000 ежемесячно, сообщили источники телеканала Deir Ezzor 24. Такое жалование — серьёзный финансовый стимул укрепить ряды Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара.

Источники NEWS.ru рассказали, что процесс отправки сирийцев в африканскую страну начался в 2019 году. В составе первых групп были пленные террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), которым Дамаск пытался найти применение в иной горячей точке.

Собеседники не исключили, что процесс могли контролировать россияне — от формирования групп до их участия в боевых действиях. При этом, со слов источников, широкое обнародование информации о причастности сирийских спецслужб, разведки или участников частной военной компании к переброске может вызвать негативные последствия.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с возобновлением боёв в Ливии обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры двух стран высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений и отметили необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.