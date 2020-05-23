Первый пациент с коронавирусом умер в секторе Газа

https://static.news.ru/photo/660a1098-9d08-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samar Abu Elouf/Keystone Press Agency/Global Look Press

В секторе Газа скончался первый пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Палестины.

Погибшая — 77-летняя женщина. Помимо COVID-19 у неё было хроническое заболевание, передаёт ТАСС. Известно, что за несколько дней до этого она прибыла в сектор Газа из Египта, после чего была помещена на карантин.

По данным на 23 мая, в Палестине выявлено 560 заразившихся коронавирусом, 4 человека умерли, 445 выздоровели.

В целом в мире уже свыше 5,2 млн случаев инфицирования, более 338 тысяч человек скончались, более 2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что с 22 мая мечети в секторе Газа открылись для пятничных молитв. До этого они были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.