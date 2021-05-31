Переворот в Израиле: оппозиция создаёт правительство без Нетаньяху

Израильская оппозиция объявила об объединении усилий для смещения Биньямина Нетаньяху с поста премьер-министра. Глава партии «Ямина» Нафтали Беннет выступил со специальным заявлением, сообщив, что присоединяется к коалиции, которую формирует по итогам мартовских выборов обладающий сейчас мандатом на создание правительства Яир Лапид, лидер партии «Еш Атид». Это решение меняет ход игры и даёт повод говорить о конце карьеры «вечного» премьер-министра, если её не спасёт чудо.

Партия «Ямина» (7 кресел по итогам выборов) вступила в переговоры с «Еш Атид» (17 мандатов) о создании коалиции, которая, вероятно, будет также включать партии «Тиква Хадаша» (6), «Наш дом — Израиль» (7), «Кахоль-Лаван» (8), «Авода» (7) и МЕРЕЦ (6). Ожидается, что коалиция будет поддержана Объединённым арабским списком (4 места) во главе с Мансуром Аббасом, хотя после последнего вооружённого обострения между Израилем и сектором Газа были основания предполагать, что никто не захочет иметь дело с арабскими политиками и будет объявлено о пятых за два года выборах в парламент (кнессет).

Попытки создать ротационное правительство с Биньямином Нетаньяху не принесли желаемого результата, потому что никто не верит, что его обещания будут выполнены, — заявил Беннет, объясняя своё решение.

В то же время лидер «Ямины» отверг утверждения о том, что сейчас речь идёт о преимущественно левом правительстве. По его словам, «это будет более правое правительство, чем то, что было до сих пор».

Комментируя заявление несостоявшегося партнёра по коалиции, Нетаньяху, который возглавляет партию «Ликуд» (30 мандатов), обвинил его в «трюках и лжи».

То, что делает Беннет, — это самое большое политическое мошенничество в истории государства, — подчеркнул премьер.

Несмотря на хорошо объяснимую эмоциональность Нетаньяху, основания для обвинений в адрес Беннета есть. Ещё 13 мая политик исключал любую возможность присоединения своей партии к оппозиционной коалиции, формируемой Лапидом. По данным ивритоязычных СМИ, на тот момент переговоры между лидерами «Ямины» и «Еш Атид» были остановлены на фоне начала арабо-еврейских столкновений на почве вновь разгоревшегося спора из-за Восточного Иерусалима. Позже стычки привели к обстрелам израильских позиций из сектора Газа.

Bashar Taleb/Global Look Press

Угрозы противникам Нетаньяху

После согласования всех условий между собой «правительство перемен» должно представить свои планы президенту Израиля Реувену Ривлину. После его одобрения необходимо провести голосование в кнессете. Не исключено, что на весь процесс оформления коалиции уйдёт не меньше недели. Если Нетаньяху за это время сможет убедить хотя бы одного члена близких ему по духу правых партий в необходимости «дезертировать», он сможет уничтожить то незначительное большинство в 120-местном парламенте, к которому стремятся его оппоненты.

Наблюдатели в этом контексте обращают внимание на то, какие уступки смог получить Объединённый арабский список в обмен на присоединение к оппозиции и насколько велика решимость его лидера Мансура Аббаса строить новое правительство, без премьера-«долгожителя».

Оппоненты Нетаньяху уже встретились с первой реакцией его сторонников. По данным ряда СМИ, в минувшие выходные была усилена охрана второго человека в «Ямине» — депутата Айелет Шакед, которая вместе с Беннетом начала получать в свой адрес угрозы со стороны крайне правых активистов, недовольных перспективами создания «правительства перемен». Первые лица «Ямины» получили за последние дни тысячи сообщений с призывом не оказывать поддержку Лапиду. Некоторые из посланий содержали угрозы превратить жизнь политиков и их семей в ад, а также сделать их существование невыносимым. Кроме того, сторонники Нетаньяху успели провести манифестацию перед домом Шакед в Тель-Авиве.

Давление, как сообщается, оказывается и на лидеров правых партий, пожелавших создать оппозиционное правительство.

Поочерёдное премьерство

По циркулирующим в израильских СМИ данным, Беннету удалось достичь с Лапидом базовых договорённостей по поводу ротации, в рамках которых первые два года правительство будет возглавлять лидер «Ямины», а следующие два года — глава «Еш Атид», обладающий сейчас мандатом на создание коалиции. В первые же два года Лапид, вероятно, должен будет возглавить Министерство иностранных дел вместо нынешнего министра Габи Ашкенази.

Наблюдатели высказывают разные мнения по поводу того, насколько устойчива будет столь мозаичная коалиция, однако они признают, что это один из самых смелых социальных и политических компромиссов в современной израильской истории.

В случае успеха в создании «правительства перемен» новая коалиция положит конец карьере самого «живучего» премьер-министра Израиля, который непрерывно стоял во главе государства с 2009 года после первого трёхлетнего срока в девяностых. Премьер рискует потерять власть в тот момент, когда в окружном суде Иерусалима набирает обороты судебный процесс над ним по ряду дел о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. На кону не только вопрос о карьере Нетаньяху, но и о его нахождении на свободе.

Несмотря на то что многое ещё может измениться на этой неделе, израильские обозреватели уже говорят , что общественному мнению пора постепенно привыкать к ситуации, когда власть в стране больше не будет концентрироваться в руках одного человека.