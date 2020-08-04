Пентагон не разделяет версию Трампа о причинах взрыва в Бейруте

Минобороны США не располагает данными о том, что взрыв в Бейруте произошёл в результате атаки. Ранее такую версию озвучил президент США Дональд Трамп.
Анонимные источники в ведомстве рассказали, что у них нет никаких свидетельств в пользу версии Трампа. Один из них подчеркнул, что если бы доказательства версии о взрыве в результате нападения существовали, то власти США предприняли бы меры по защите американского контингента и собственности в Ливане, но таких распоряжений на данный момент не поступало,
Дональд Трамп заявил ранее, что обсудил взрыв в столице Ливана с американскими генералами и они считают произошедшее нападением, а не случайностью.
Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.
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