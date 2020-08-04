Пентагон не разделяет версию Трампа о причинах взрыва в Бейруте

https://static.news.ru/photo/253e013a-d6d0-11ea-a69a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa

Минобороны США не располагает данными о том, что взрыв в Бейруте произошёл в результате атаки. Ранее такую версию озвучил президент США Дональд Трамп.

Анонимные источники в ведомстве рассказали, что у них нет никаких свидетельств в пользу версии Трампа. Один из них подчеркнул, что если бы доказательства версии о взрыве в результате нападения существовали, то власти США предприняли бы меры по защите американского контингента и собственности в Ливане, но таких распоряжений на данный момент не поступало, сообщает CNN.

Дональд Трамп заявил ранее, что обсудил взрыв в столице Ливана с американскими генералами и они считают произошедшее нападением, а не случайностью.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.