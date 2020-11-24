Памятный знак Герою России Олегу Пешкову открыли в Сирии

https://static.news.ru/photo/366af212-2ebc-11eb-bff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: yiwt_1932/twitter.com

Памятный знак сбитому боевиками пилоту Олегу Пешкову появился на базе ВКС РФ в Хмеймиме.

Олег Пешков, пилот бомбардировщика Су-24М, погиб 24 ноября 2015 года. Самолёт Пешкова сбил истребитель на севере Сирии, при этом экипаж успел катапультироваться. Штурман капитан Константин Мурахтин выжил, а пилота расстреляли боевики, когда он спускался на парашюте. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил погибшему лётчику звание Героя России. Его похоронили в Липецке на городском кладбище 2 декабря 2015 года.

Тяжела и почетна роль защитника, ибо много души и сердца нужно вложить, чтобы с гордостью сказать: я выполнил долг перед отечеством. Подполковник Пешков отдал делу служения Отечества самое дорогое, что есть у человека, — свою жизнь, — цитирует слова командующего войсками ВС РФ в Сирии Сергея Кузовлёва, выступившего на открытии памятного знака, ТАСС.

Знак установлен на стоянке самолётов рядом с ангаром, где раньше стоял самолёт убитого пилота, теперь перед вылетами на задания лётчики будут отдавать дань памяти Герою, сообщил заместитель командующего ВС РФ в САР Андрей Палий.

Как писал NEWS.ru, министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с инициативой создать «национальный пантеон героев России», который свяжет «единой исторической нитью подвиги россиян всех поколений».