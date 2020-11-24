В Минпросвещения предложили создать «пантеон героев России»

https://static.news.ru/photo/bdc19fc6-2e63-11eb-a999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с инициативой создать «национальный пантеон героев России», который свяжет «единой исторической нитью подвиги россиян всех поколений».

Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны, — цитирует РИА Новости Кравцова.

По его словам, благодаря этому пантеону, каждый россиянин сможет увидеть историю России и оценить вклад каждой исторической личности в сохранение и развитие страны.

Как сообщал NEWS.ru, группа сенаторов и депутатов повторно внесла в Государственную думу законопроект о подготовке россиян к военной службе. Парламентарии предлагают включить в понятие допризывной военной подготовки целенаправленное обучение и воспитание россиян для формирования у них навыков и компетенций, которые нужны для службы в армии. Среди них физкультура, медицинская и юнармейская подготовка.