Депутаты хотят ввести военное воспитание в России

https://static.news.ru/photo/481dc138-28fe-11eb-a725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа сенаторов и депутатов повторно внесла в Государственную думу законопроект о подготовке россиян к военной службе.

Федеральная система подготовки граждан к военной службе — комплекс мер, включающих всебя допризывную и вневойсковую подготовку граждан к военной службе, патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан, — говорится в тексте инициативы.

Парламентарии предлагают включить в понятие допризывной военной подготовки целенаправленное обучение и воспитание россиян для формирования у них навыков и компетенций, которые нужны для службы в армии. Среди них физкультура, медицинская и юнармейская подготовка.

Допризывная подготовка дополнительно включает проведение мероприятий попрофессионально-психологическому отбору, медицинскому обследованию граждан и постановке их на первоначальный воинский учёт, — отмечается в документе, размещённом в системе обеспечения законодательной деятельности.

Вневойсковую подготовку предлагается проводить в форме плановых занятий и учебных сборов. Такой законопроект уже вносился в ГД в 2018 году, однако ему потребовалась доработка с учётом позиций министерств и ведомств.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство России одобрило изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», включающие положения о расширении порядка досрочного увольнения и освобождении от призыва по состоянию здоровья.