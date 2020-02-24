https://static.news.ru/photo/0a5e799e-571e-11ea-9a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники вооружённого крыла «Исламского джихада» — «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима») взяли на себя ответственность за обстрел территории Израиля из сектора Газа. Акция стала местью за гибель двух бойцов в Дамаске.

Группировка также обещает дать «мощный ответ» на любую агрессию против себя, передаёт портал Donia Al-Watan.

Накануне шесть ракет были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю. Истребители системы ПВО смогли перехватить пять из них. Военные приняли решение о блокировке районов и дорог, прилегающих к периметру ограждения Газы.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, 20 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю. 10 из них перехватила система ПВО «Железный купол».

Согласно Плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, сектор Газа входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется исламистской организацией ХАМАС, которая в Израиле, США, Евросоюзе и других странах считается террористической.