Палестинцы выпустили из Газы сто ракет по израильскому городу Беэр-Шева

https://static.news.ru/photo/bd4566c6-01b5-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригада аль-Кассам» выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля. Об этом говорится в заявлении группировки.

Сейчас было выпущено 100 ракет по оккупированной Беэр-Шева в ответ на возобновление ударов врага по высотным жилым зданиям. Далее будет масштабней, — цитирует заявление боевиков РИА Новости.

По информации агентства, сирены тревоги в Тель-Авиве срабатывали с вечера вторника, 11 мая, не менее 9 раз.

В свою очередь армия обороны Израиля за последние несколько часов нанесла удары по ряду целей в секторе Газа. По информации армейской пресс-службы, некоторые цели поражены. Удары продолжаются.

С вечера понедельника десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, большинство из них приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли по меньшей мере 30 палестинцев. Ещё более 100 человек получили ранения.