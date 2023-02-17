Пакистан отреагировал на обвинения в поставках оружия Украине Пакистан отверг обвинения в поставках оружия Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч опровергла информацию о передаче Исламабадом оружия Украине, сообщает газета The News International. Дипломат подчеркнула приверженность страны политике невмешательства в военные конфликты.

Сообщения о поставках Пакистаном оборонных изделий на Украину не соответствуют действительности. Пакистан придерживается политики невмешательства в военные конфликты. Пакистан экспортирует оборонные запасы в другие государства только на основании надежных гарантий конечного использования и недопустимости повторной передачи. И это касается нашей позиции в украинско-российском конфликте, — сказала Балоч.

Ранее The Print и ряд других индийских СМИ сообщали, что Пакистан направляет боеприпасы Украине. По информации источников изданий, поставки осуществляют через Кипр и Румынию.

В январе Economic Times сообщила, что власти Пакистана планируют в течение месяца направить на Украину через Польшу 159 контейнеров с боеприпасами. По информации издания, контейнеры из порта Карачи в порт Гданьска собиралась направить пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping.