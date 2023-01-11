Пакистан запланировал отправить Украине 159 контейнеров с боеприпасами

Фото: Министерство обороны Украины

Власти Пакистана планируют в течение января направить на Украину через Польшу 159 контейнеров с боеприпасами. В частности, речь идет о 155-мм снарядах, передает индийское издание Economic Times, ссылаясь на сведения от информированных источников. Контейнеры из порта Карачи в порт Гданьск намерена направить пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping.

По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM, — передает издание.

Подчеркивается, что взамен Киев станет помогать Пакистану модернизировать свои вертолеты Ми-17. Работу уже проводит «украинская фирма, занимающаяся производством авиационных двигателей, а также промышленных морских газовых турбин».

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи Украине современных БТР Stryker. О новом транше может быть объявлено на следующей неделе. По информации двух источников, знакомых с ходом дискуссии, БТР необходимы Вооруженным силам Украины для отражения наступления армии РФ, которое Киев ожидает весной.

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что передача Киеву бронетранспортеров Stryker никак не поможет обороне Украины, поскольку они используются для наступательных действий.