Военный эксперт рассказал, как американские БТР Stryker повлияют на ход СВО Военный эксперт Суконкин: американские БТР Stryker не помогут Киеву в обороне Украины

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

БТР Stryker

Передача Киеву американских бронетранспортеров (БТР) Stryker никак не поможет обороне Украины, поскольку они используются для наступательных действий, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. При этом он считает, что данные БТР следует использовать только в рейдовых операциях, которые не предусматривают серьезного противника, поскольку они не обладают качественной бронезащитой.

Там, где оборона подготовлена, да и для самой обороны использовать Stryker — безумие. Скорее для рейдовых операций, не предусматривающих серьезного противника. <...> Они бронезащитой особой не отличаются, чисто противопульная защита. <...> Главком ВСУ Буданов настаивают, что Киев готовит серьезные наступательные операции. А Stryker — это наступательное оружие, не для пролома обороны, а для развития успеха после танкового удара, — утверждает Суконкин.

По его словам, БТР Stryker стали использоваться после операции «Буря в пустыне» и войны в Ираке в 2003 году. Именно там они и использовались для рейдовых операций, поскольку противник не оказывал должного сопротивления. Военный эксперт утверждает, что Stryker почти ничем не отличается от российских моделей БТР.

На базе БТР Stryker разработано около 15 разных боевых машин. Есть чисто БТР, есть машина управления артиллерией, есть противотанковые, разведывательные Stryker, с комплексами ПЗРК. Это типа нашего БТР-80 по колесной формуле. Американские бригады так и называются — Stryker, — заявил он.

Ранее Politico писала, что США рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи Украине современных БТР Stryker. Уточняется, что о новом транше может быть объявлено на следующей неделе. По информации двух источников, знакомых с ходом дискуссии, БТРы необходимы вооруженным силам Украины для отражения наступления армии РФ, которое Киев ожидает весной.