Стало известно о намерении США передать Украине бронетранспортеры Stryker Politico: США могут передать Украине современные бронетранспортеры Stryker

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США в настоящее время рассматривают возможность включения в новый пакет военной помощи Украине современных бронетранспортеров Stryker. Об этом стало известно газете Politico. Уточняется что о новом транше может быть объявлено на следующей неделе.

По информации двух источников, знакомых с ходом дискуссии, БТРЫ необходимы вооруженным силам Украины для отражения наступления армии РФ, которое Киев ожидает весной.

БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи... Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Белого дома ранее сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Он отдельно выделил обещанную поставку БМП Bradley. По словам украинского лидера, данная помощь укрепит армию на поле боя.