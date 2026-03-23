Отключение интернета в Иране назвали одним из самых масштабных в мире NetBlocks: интернет отсутствует в Иране более 550 часов

Интернет-соединение в Иране отсутствует более 550 часов, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Эксперты назвали отключение Сети одним из самых масштабных в мире.

Длительность ограничений превысила 552 часа, что стало одним из самых масштабных случаев отключения Сети, когда-либо зафиксированных в мире, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на юге Ирана в городе Бендер-Аббас воздушной атаке подвергся АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива. В результате атаки погиб сотрудник службы безопасности, еще один человек получил ранения.

До этого министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что объекты водо- и электроснабжения в Исламской Республике получили серьезные повреждения при ударах США и Израиля. По его словам, ущерб нанесен системам опреснения воды.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он написал, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.