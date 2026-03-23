Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 11:24

Отключение интернета в Иране назвали одним из самых масштабных в мире

NetBlocks: интернет отсутствует в Иране более 550 часов

Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Интернет-соединение в Иране отсутствует более 550 часов, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Эксперты назвали отключение Сети одним из самых масштабных в мире.

Длительность ограничений превысила 552 часа, что стало одним из самых масштабных случаев отключения Сети, когда-либо зафиксированных в мире, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на юге Ирана в городе Бендер-Аббас воздушной атаке подвергся АМ-передатчик Центра радио и телевидения Персидского залива. В результате атаки погиб сотрудник службы безопасности, еще один человек получил ранения.

До этого министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что объекты водо- и электроснабжения в Исламской Республике получили серьезные повреждения при ударах США и Израиля. По его словам, ущерб нанесен системам опреснения воды.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он написал, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Иран
отключения
интернет
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.