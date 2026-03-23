Хуситы открестились от Ирана в войне с США Хуситы опровергли информацию о вступлении в войну на стороне Ирана

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» не публиковали официальных заявлений о намерении атаковать корабли США в Красном море в поддержку Ирана, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, соответствующие данные — фейк.

Заявление подобного содержания не выпускалось, — отметил он.

Также сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.