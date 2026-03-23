23 марта 2026 в 12:25

Экономист ответила, подорожают ли товары на маркетплейсах из-за отмены скидок

Экономист Литвиненко: цены на маркетплейсах вырастут на 10-50%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае отмены скидок товары на маркетплейсах могут подорожать на 10-50%, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ «Соцтех», член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко. Она отметила, что подорожание ждет товары в разных сегментах.

Цена будет увеличена на 10-50% в зависимости от товара. К примеру, мы берем смартфон, который стоит несколько сотен тысяч рублей, а есть товар стоимостью ниже 1 тыс. рублей. В процентном соотношении для каждого из них стоимость будет увеличена, — рассказала Литвиненко.

Экономист объяснила, что инициатива отмены скидок обусловлена идеей обеспечить более честную конкуренцию между онлайн- и оффлайн-ритейлом. По ее словам, в таком случае устанавливать скидки на товары смогут только продавцы, а не сам агрегатор.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой запретить маркетплейсам вмешиваться в процесс ценообразования товаров. По мнению разработчиков инициативы, действующая система ценообразования на маркетплейсах создает неравные условия для традиционной торговли.

