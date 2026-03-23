23 марта 2026 в 12:25

Минобороны отчиталось о сбитых над Россией украинских беспилотниках

Минобороны: Россия за сутки уничтожила 526 дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 526 украинских дронов беспилотного типа, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Также военные ликвидировали восемь управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 526 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО ликвидировали 70 БПЛА над Ленинградской областью. По его словам, никто не пострадал.

До этого стало известно, что за два часа российские системы ПВО нейтрализовали и перехватили 29 беспилотников, запущенных Украиной. Дроны были сбиты над Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки на Московский регион.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

