Минобороны отчиталось о сбитых над Россией украинских беспилотниках

Минобороны: Россия за сутки уничтожила 526 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 526 украинских дронов беспилотного типа, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ. Также военные ликвидировали восемь управляемых авиабомб.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО ликвидировали 70 БПЛА над Ленинградской областью. По его словам, никто не пострадал.

До этого стало известно, что за два часа российские системы ПВО нейтрализовали и перехватили 29 беспилотников, запущенных Украиной. Дроны были сбиты над Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской и Липецкой областями. Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки на Московский регион.