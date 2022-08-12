Отчаявшиеся: ливанцы прибегают к насилию, чтобы вернуть свои деньги Жители Бейрута устраивают уличные стычки, пытаясь заставить власти вывести Ливан из жесточайшего экономического и политического кризиса

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Вкладчики ливанских банков не отказываются от попыток хоть как-то отбить долларовые депозиты, которые власти массово заблокировали в 2019 году. Вооруженный мужчина захватил в заложники и удерживал целый день людей в филиале федерального банка в центре Бейрута. Как сообщили местные СМИ, ливанец пошел на это, отчаявшись получить депозит $210 тыс., замороженный два года назад из-за финансового краха в стране. В общей сложности среди заложников оказались восемь человек, двое из которых — сотрудники банка.

Торговую улицу Хамра в центре Бейрута перекрыли сразу же, как стало известно о захвате финансового учреждения. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.

42-летний Бассем Хусейн после отказа сотрудников банка выдать деньги с его вклада вытащил огнестрельное оружие, забаррикадировал двери в здание и облил себя бензином, угрожая суицидом.

Силы безопасности заблокировали вход в банк со всех сторон и попытались уговорить Хусейна сдаться. В качестве компромисса сначала банк согласился выдать Хусейну $10 тыс., но он отказался от этого предложения и пообещал открыть огонь, если его требование не удовлетворят в полном объеме.

Очевидцы сообщают, что на месте инцидента были слышны выстрелы. Через некоторое время мужчина выпустил одного из заложников — пожилого человека.

После долгих уговоров банк все же согласился выдать $30 тыс. с его депозита. После этого ливанец отпустил захваченных людей и сдался службам безопасности.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Мужчина, который вошел в банк с автоматом и бензином, потребовал, чтобы ему передали часть внесенных им денег, что составляет 209 000 долларов США Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Мужчина, который вошел в банк с автоматом и бензином, потребовал, чтобы ему передали часть внесенных им денег, что составляет 209 000 долларов США Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Вооруженный вкладчик был замечен за железной решеткой местного банка в Бейруте после того, как он ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Вооруженный вкладчик был замечен за железной решеткой местного банка в Бейруте после того, как он ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Stringer/dpa/Global Look Press Мужчина, который вошел в банк с автоматом и бензином, потребовал, чтобы ему передали часть внесенных им денег, что составляет 209 000 долларов США Фото: Stringer/dpa/Global Look Press Мужчина, который вошел в банк с автоматом и бензином, потребовал, чтобы ему передали часть внесенных им денег, что составляет 209 000 долларов США Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Сотрудники покидают отделение местного банка, где их более восьми часов удерживал в заложниках вооруженный вкладчик Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Сотрудники покидают отделение местного банка, где их более восьми часов удерживал в заложниках вооруженный вкладчик

Пока неясно, будут ли предъявлены мужчине обвинения. Как сообщил позже представитель Общественной ассоциации обманутых вкладчиков Ливана Низар Ганем, Хусейн больше недели пытался снять средства со счета. Деньги ему понадобились на лечение отца, который продолжительное время находится в тяжелом состоянии.

Пока отчаявшийся ливанец пытался вернуть свои деньги радикальными способами, перед офисом банка образовалась целая толпа протестующих. Собравшиеся стали выкрикивать лозунги в поддержку Хусейна, требуя от государства разморозить их счета.

Ливанская банковская система переживает кризис с 2019 года. Финансовые учреждения отказываются выдавать деньги с вкладов граждан из-за нехватки иностранной валюты, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по сильно заниженному курсу.

Такая ситуация возникла на фоне массовых политических протестов. Как известно, Ливан сильно зависит от импорта, и много лет Центральный банк страны финансировал торговый дефицит, предлагая высокие ставки по долларовым депозитам. Учитывая высокий рейтинг доверия к ливанским банкам, не все задумывались, что реально стоит за рекордно большими процентами по вкладам. Ливанцы охотно вкладывали средства, принося огромную прибыль финансовым учреждениям.

Однако несколько лет назад правительство объявило дефолт по своему долгу. Иностранные валютные резервы рухнули с $30 млрд до $15 млрд. Как следствие, Центральный банк страны начал задерживать выплаты импортерам, а последние стали поставлять меньше товаров в Ливан.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Пожилая ливанская женщина пробивается сквозь полицейских, охраняющих помещение местного банка в Бейруте после того, как вкладчик ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Пожилая ливанская женщина пробивается сквозь полицейских, охраняющих помещение местного банка в Бейруте после того, как вкладчик ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Ливанские солдаты охраняют помещение местного банка в Бейруте после того, как вкладчик ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Ливанские солдаты охраняют помещение местного банка в Бейруте после того, как вкладчик ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Ливанские солдаты охраняют помещение местного банка в Бейруте после того, как вкладчик ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Ливанские солдаты охраняют помещение местного банка в Бейруте после того, как вкладчик ворвался в отделение и удерживал сотрудников и клиентов в качестве заложников

Еще больше ситуация усугубилась на фоне массовых протестов населения из-за увеличения налогов и снижения выплат госслужащим и отставным военным. Потеряв надежды получить какую-то прибыль от иностранных партнеров, ливанское правительство обратило взор на своих же граждан, прибегая к нестандартным действиям. Например, в стране ввели налог на использование главного социального мессенджера страны — WhatsApp. Кроме того, граждане выражали недовольство из-за неспособности правительства обеспечить население необходимыми услугами, включая поставки бензина, электричества и воды. Власти страны постарались урегулировать ситуацию, начав разрабатывать бюджетный план и серьезные экономические реформы. Но последствия кризиса уже зашли слишком далеко. Люди начали требовать не только улучшения экономической ситуации, но и политических реформ. Недовольных не устраивал высокий уровень коррупции, значительная разница в качестве жизни между экономической элитой и рядовыми гражданами. Еще одной головной болью ливанских властей стал стремительно увеличивающийся уровень безработицы.

Понятно, что такие глобальные проблемы не решаются в два счета. В октябре 2019 года действующий тогда премьер-министр страны Саад Харири через две недели после начала митингов подал в отставку, а вместе с ним ушло и все правительство. Многие после этого понадеялись, что обстановка наладится и все снова нормализуется, а бывшая финансовая столица Ближнего Востока станет вновь процветать. Однако надежды не оправдались, так как уже более двух лет не удается сформировать новое правительство. Сегодня Бейрут все чаще становится ареной перестрелок из-за очередей за бензином. Плюс по ночам нет электричества, ну и счета в банках все так же остаются заморожены.

Конечно, власти пытаются сделать все, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. Например, ЦБ планировал разрешить вкладчикам снимать часть заблокированных средств с помощью новой схемы. По ней можно получать до $800 в месяц при условии, что половина суммы будет в ливанских фунтах по правительственному курсу — 12 тысяч за $1. Однако, как показывает произошедший накануне инцидент, эти меры далеко не достаточны для ливанцев.