Оружие на топливо: от Москвы и Тегерана ждут бартерной сделки

Запланированный на январь визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву обещает внести ясность в ситуацию вокруг военно-технического сотрудничества двух стран. После снятия многолетнего эмбарго ООН на поставку продвинутых вооружений Исламская Республика заинтересована в укреплении своей безопасности за счёт российской оборонной продукции. Есть предположение, что в условиях сохранения западных санкций иранская сторона может расплатиться с Россией в рамках бартера — ресурсы в обмен на оружие.
Конкретику в то, что хочет Иран от российского оборонпрома, вероятно, должен был внести состоявшийся в октябре визит главы Генштаба Исламской Республики Мохаммада Багери в РФ. Военачальник тогда указал на «беспрецедентно широкомасштабный» характер военно-технического сотрудничества между двумя государствами, вероятно, намекая на то, что никаких ограничений у таких связей быть не может. Некоторые направления в этом плане дополнительно определит соглашение о всестороннем сотрудничестве. Подписанный в 2001 году документ автоматически продлялся каждые пять лет, однако в 2020 году иранская сторона указывала на необходимость его обновления. В этом месяце в Тегеране
Несмотря на то что Россия и Иран находятся по одну сторону конфликта в Сирии и одинаково оценивают американскую внешнюю политику, серьёзные концептуальные разногласия между ними нередко всплывают наружу. Так было на фоне слитого в публичный доступ частного интервью экс-министра иностранных дел Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа, в котором он откровенно рассказал о своём отношении к политике Москвы, или в свете некоторых твитов российского дипведомства. Кроме того, из-за вялой динамики венских переговоров о восстановлении иранской ядерной сделки официальные представители Москвы в последние месяцы едва сдерживали своё
Закупиться авиацией
Пока готовится первый визит Раиси в РФ, в западной экспертной среде растут спекуляции на тему того, что какую именно боевую технику может закупить иранская сторона у Москвы по его итогам. Самое
Не меньшую интригу представляет то, удастся ли иранской стороне добиться приобретения российских средств ПВО. Это очень чувствительный для Исламской Республики вопрос в свете регулярно появляющихся сообщений о подготовке против её ядерной инфраструктуры военно-воздушного удара. У Тегерана есть плохо скрываемый интерес к ЗРС С-400, однако Россия может не дать хода подобному контракту из-за особых отношений с Израилем. В окружении бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху ранее говорили, что с еврейским государством у Москвы есть негласные обоюдные обязательства по поводу того, каким странам нельзя поставлять некоторые виды вооружений, и Иран — в стоп-листе.
Газовый бартер
Неопределённость царит вокруг способности Исламской Республики расплачиваться по потенциальным оружейным контрактам. Тагваи утверждает, что между Москвой и Тегераном возможен бартер: ресурсы в обмен на технику. Такие предположения появляются не впервые. Новый импульс в этом году им
Американский трейдер Саймон Уоткинс на этом фоне
Полную ясность в этот вопрос может внести только сам визит Раиси.