Оружие на топливо: от Москвы и Тегерана ждут бартерной сделки

Запланированный на январь визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву обещает внести ясность в ситуацию вокруг военно-технического сотрудничества двух стран. После снятия многолетнего эмбарго ООН на поставку продвинутых вооружений Исламская Республика заинтересована в укреплении своей безопасности за счёт российской оборонной продукции. Есть предположение, что в условиях сохранения западных санкций иранская сторона может расплатиться с Россией в рамках бартера — ресурсы в обмен на оружие.

Конкретику в то, что хочет Иран от российского оборонпрома, вероятно, должен был внести состоявшийся в октябре визит главы Генштаба Исламской Республики Мохаммада Багери в РФ. Военачальник тогда указал на «беспрецедентно широкомасштабный» характер военно-технического сотрудничества между двумя государствами, вероятно, намекая на то, что никаких ограничений у таких связей быть не может. Некоторые направления в этом плане дополнительно определит соглашение о всестороннем сотрудничестве. Подписанный в 2001 году документ автоматически продлялся каждые пять лет, однако в 2020 году иранская сторона указывала на необходимость его обновления. В этом месяце в Тегеране отмечали , что доработка договорённостей с Москвой находится на финальном этапе.

Несмотря на то что Россия и Иран находятся по одну сторону конфликта в Сирии и одинаково оценивают американскую внешнюю политику, серьёзные концептуальные разногласия между ними нередко всплывают наружу. Так было на фоне слитого в публичный доступ частного интервью экс-министра иностранных дел Исламской Республики Мохаммада Джавада Зарифа, в котором он откровенно рассказал о своём отношении к политике Москвы, или в свете некоторых твитов российского дипведомства. Кроме того, из-за вялой динамики венских переговоров о восстановлении иранской ядерной сделки официальные представители Москвы в последние месяцы едва сдерживали своё недоумение в связи с линией Тегерана.

Закупиться авиацией

Пока готовится первый визит Раиси в РФ, в западной экспертной среде растут спекуляции на тему того, что какую именно боевую технику может закупить иранская сторона у Москвы по его итогам. Самое ожидаемое приобретение — это истребители. По словам иранского аналитика Бабака Тагваи, который ссылается на свои информированные источники, Исламская Республика планирует получить от России 24 единицы многоцелевых сверхманёвренных Су-35СЭ. Вместе с тем договорённости по результатам поездки Раиси в Россию могут включать в себя пролонгацию срока службы, ремонт и модернизацию как минимум 23 самолётов МиГ-29 и 25 Су-24МК, которые находятся на вооружении иранских Военно-воздушных сил.

СУ-35 Сергей Булкин/NEWS.ru

Не меньшую интригу представляет то, удастся ли иранской стороне добиться приобретения российских средств ПВО. Это очень чувствительный для Исламской Республики вопрос в свете регулярно появляющихся сообщений о подготовке против её ядерной инфраструктуры военно-воздушного удара. У Тегерана есть плохо скрываемый интерес к ЗРС С-400, однако Россия может не дать хода подобному контракту из-за особых отношений с Израилем. В окружении бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху ранее говорили, что с еврейским государством у Москвы есть негласные обоюдные обязательства по поводу того, каким странам нельзя поставлять некоторые виды вооружений, и Иран — в стоп-листе.

Газовый бартер

Неопределённость царит вокруг способности Исламской Республики расплачиваться по потенциальным оружейным контрактам. Тагваи утверждает, что между Москвой и Тегераном возможен бартер: ресурсы в обмен на технику. Такие предположения появляются не впервые. Новый импульс в этом году им дало обнаружение в иранском секторе Каспийского моря крупного месторождения природного газа — Чалус. Источник, который обещает стать дополнением к находящемуся на юге Ирана газовому хабу вокруг Южного Парса, по официальным данным , вполне мог бы обеспечить примерно 20% потребностей евросообщества в голубом топливе. Другой вопрос, что распорядиться этими возможностями Тегерану крайне сложно без внешней помощи.

Американский трейдер Саймон Уоткинс на этом фоне отмечал , что газ с Чалуса — при гипотетическом снятии антииранских санкций по итогам венских переговоров — вполне мог бы пойти в страны ЕС при непосредственном участии российских и китайских компаний. Без них, следует из его анализа, Исламская Республика обойтись бы не смогла. Такая сделка, согласно этим предположениям, не только бы обеспечила Тегерану дополнительную дипломатическую поддержу со стороны Москвы по ряду международных досье, но и, вероятно, помогла бы решить в его пользу вопрос о закупке продвинутой техники. Правда, у правдоподобности гипотезы о российско-иранской бартерной схеме есть и свои скептики.

Полную ясность в этот вопрос может внести только сам визит Раиси.