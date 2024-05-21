Онколог оценил шансы жены президента Сирии вылечиться от лейкемии Онколог Черемушкин: у жены президента Сирии есть шансы вылечиться от лейкемии

Фото: Syrian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сирии Башар аль-Асад и первая леди Асма аль-Асад

У жены президента Сирии Башара Асада Асмы есть все шансы вылечиться от лейкемии, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-онколог старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Специалист уточнил, что на лечение обычно уходит около полугода или года. По его словам, у людей такого уровня есть все возможности получить качественную медицинскую помощь.

Люди такого уровня имеют все возможности получить полноценное качественное лечение и выздороветь. Я не сомневаюсь, в этом плане все будет успешно. Лейкемия поддается лечению, что-то лечится быстрее, что-то дольше. На лечение обычно нужно минимум полгода, а вообще оно может длиться до года, — пояснил Черемушкин.

Онколог добавил, что лейкемия является собирательным понятием. По его словам, все зависит от того, какая группа крови участвует в заболевании, на какой стадии находится пациент и как быстро прогрессирует болезнь. Черемушкин отметил, что есть целая группа маркеров, по которым составляют прогноз выздоровления.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали лейкемию у Асмы Асад и это не первый случай онкологического заболевания у супруги сирийского лидера. Она пройдет специальный протокол лечения, который потребует от нее изоляции, поэтому ей придется отказаться от общественной деятельности. Почти пять лет назад жена президента Сирии заявляла, что полностью вылечилась от рака груди.