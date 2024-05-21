У жены президента Сирии диагностировали смертельно опасную болезнь Канцелярия президента Сирии: у супруги Асада выявили лейкемию

Врачи диагностировали лейкемию у жены президента Сирии Башара Асада Асмы, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы государства. Это не первый случай онкологического заболевания у супруги сирийского лидера.

Сообщается, что Асма Асад пройдет специальный протокол лечения, который потребует от нее изоляции, поэтому она откажется от общественной деятельности. Асме Асад в настоящее время 48 лет. Почти пять лет назад супруга сирийского президента заявляла, что полностью вылечилась от рака груди.

После начала конфликта в Сирии бывшая инвестиционный банкир британского происхождения занялась общественной деятельностью. Асма Асад встречалась с семьями убитых солдат и вела благотворительную деятельность. Она руководит Сирийским фондом развития.