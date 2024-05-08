Президент Сирии поздравил Путина со вступлением в должность Президент Сирии Башар Асад поздравил Путина со вступлением в должность

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад поздравил главу российского государства Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ, сообщает пресс-служба сирийского президента в Telegram-канале. Он пожелал главе России успехов в выполнении возложенных на него обязанностей.

Мы уверены, что предстоящие годы принесут Российской Федерации под вашим руководством, а также воле дружественного российского народа и его усилиям еще больший прогресс, процветание и престиж, и вместе вы сможете противостоять всем, — сказал Асад.

Ранее президент Сирии Башар Асад сообщил, что спецоперация на Украине исправит ход истории и завершится победой РФ. По его словам, Москва мешает Западу вмешиваться во внутренние дела других государств и не важно, где происходит борьба с мировым террором — на Украине или на сирийской территории, подчеркнул он.

Политик добавил, что благодаря России укрепляется мировая стабильность. Он считает, что РФ является пострадавшей от действий Штатов, которые «стравливают малые народы», исторически проживающие вместе.

Также сообщалось, что председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал «стыдливый отъезд» из Москвы и отказ некоторых послов стран НАТО и Евросоюза посетить инаугурацию президента РФ Владимира Путина очередной демонстрацией политики двойных стандартов. Он добавил, что реакция Запада на церемонию показала его растерянность, страх и зависть.