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Участники вооружённого крыла «Исламского джихада» — «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима») — взяли на себя ответственность за обстрел территории Израиля из сектора Газа. Акция стала местью за гибель двух бойцов в Дамаске.

Группировка также обещает дать «мощный ответ» на любую агрессию против себя, передаёт портал Donia Al-Watan. Накануне шесть ракет были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю. Истребители системы ПВО...