Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что начнёт военную операцию в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов из этого палестинского анклава.
По словам Нетаньяху, Израиль готов задействовать готовый план масштабной военной операции, если полностью не прекратится огонь,
Война — последнее средство, но если не будет выбора, мы к нему прибегнем, — сказал он.
Конфликт в секторе Газа обострился 23 февраля, когда солдаты израильской армии открыли огонь по палестинцам, пытавшимся заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой. Позже тревожные сирены сработали в Сдероте и других населённых пунктах. За две волны обстрелов по Ашкелону и прилегающим посёлкам была выпущена 21 ракета, 13 из которых удалось перехватить системе «Железный купол», писал NEWS.ru.
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