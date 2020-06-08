Нетаньяху приостановил смягчение ограничений из-за роста заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/1e6585ea-a9a3-11ea-ba63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

В Израиле число заболевших коронавирусом стало резко увеличиваться. Из-за этого снятие ряда ограничительных мер пришлось отменить. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что решение принято после заседания кабинета по коронавирусу, в котором приняли участие эксперты.

Прекратили все меры по снятию ограничений, которые мы планировали предпринять в ближайшие дни. Мы это перепроверим на следующей неделе. Одно исключение — залы торжеств, мы позволим им работать согласно директивам министерства здравоохранения, — приводит слова Нетаньяху РИА Новости.

К концу мая в Израиле стали замечать новые случаи заражения COVID-19. И в основном они наблюдались в школах. Сейчас в стране все учебные заведения закрыты на карантин, а более 13,7 тысячи школьников и учителей находятся в изоляции.

До этого момента там были сняты последние серьёзные ограничения, которые были связаны с коронавирусной инфекцией. В Израиле заработали кафе, рестораны, пабы, бары, открылись бассейны. А 14 июня власти собирались открыть театры, концертные залы и другие культурные учреждения.

Как писал NEWS.ru, ранее Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы в Сети.